Sara Campanella morta a Messina, infermiera 22enne accoltellata in strada e killer in fuga dopo l'aggressione

Una 22enne è stata uccisa a coltellate a Messina, in pieno giorno, mentre si trovava nei pressi dello stadio Celeste. Secondo le prime indiscrezioni sarebbe stata raggiunta da diversi fendenti al collo e per lei non c’è stato nulla da fare. L’assassino si è dato alla fuga.

Le informazioni sono ancora in divenire. Palermo Today scrive che nel pomeriggio di lunedì 31 marzo una ragazza di 22 anni di origini palermitane sarebbe stata accoltellata a morte a Messina, in pieno giorno, mentre si trovava nei pressi dello stadio Celeste.

Secondo le prime indiscrezioni riportate da Ansa i fatti si sarebbero consumati intorno alle 17, quando – come riferiscono alcuni testimoni – tra la vittima e il suo aggressore sarebbe scoppiata una lite.

Una ragazza di 22 anni è stata uccisa in pieno giorno a Messina, in viale Gazzi, nei pressi dello stadio Celeste. Il killer si è dato alla fuga dopo averla colpita mortalmente con fendenti alla gola

L’assalitore l’avrebbe dunque colpita alla gola, recidendo la sua giugulare per poi far perdere le sue tracce. Sul posto sono subito intervenuti i soccorritori che hanno immediatamente trasportato la ragazza al Policlinico. Per la vittima, purtroppo, non c’è stato nulla da fare.

Nel frattempo l’area in cui si è consumata la tragedia è stata recintata e sul posto sono presenti gli agenti della polizia di Stato e i militari dell’arma dei carabinieri nell’attesa – scrive Corriere della Sera – dell’arrivo del magistrato di turno.

Caccia al killer

Il killer sarebbe l’ex di Sara Campanello con cui la ragazza, secondo indiscrezioni, avrebbe troncato i rapporti.

L’aggressore, subito dopo l’omicidio, si è dato alla fuga tra le vie della città ed è ricercato dalle forze dell’ordine.

Dal pedinamento alla lite: le prime indiscrezioni

Come già detto, le informazioni sono ancora in divenire. Come riporta Messina Today i fatti risalirebbero alle 18 di lunedì 31 marzo. La ragazza stava camminando lungo viale Gazzi, quasi all’ingresso dello stadio Celeste, quando qualcuno l’avrebbe raggiunta alle spalle.

Secondo alcuni testimoni l’aggressore l’avrebbe sorpresa dopo un pedinamento. Tra i due sarebbe nata una discussione conclusasi nel sangue: l’assalitore, probabilmente un coetaneo della giovane, l’avrebbe accoltellata alla gola.

Altri testimoni riferiscono che la vittima avrebbe gridato prima di accasciarsi al suolo mentre il presunto assassino si allontanava per conquistare una via di fuga. Un altro testimone riferisce che qualcuno avrebbe tentato di inseguirlo per fermarlo, ma il killer avrebbe avuto la meglio.

Chi era la vittima

La vittima aveva 22 anni e si chiamava Sara Campanella. Originaria di Palermo, la ragazza viveva a Messina dove era iscritta alla facoltà di Scienze Infermieristiche.

Secondo Messina Today l’assassino conosceva la vittima, che solamente due settimane prima aveva festeggiato il suo compleanno. Le indagini sono in corso e gli inquirenti potrebbero passare al setaccio le immagini delle videocamere di sorveglianza della zona.