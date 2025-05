Aeroporto Ben Gurion di Tel Aviv colpito da un missile Houthi, voli cancellati, Israele: "Risponderemo"

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Un missile lanciato dalla formazione yemenita degli Houthi ha colpito l’area dell’aeroporto Ben Gurion di Tel Aviv, in Israele, causando alcuni danni e sei feriti lievi, la chiusura dello scalo per diverse ore e l’annullamento dei voli in arrivo da parte di diverse compagnie.

Un missile balistico lanciato dagli Houthi dello Yemen ha colpito la zona dell’aeroporto Ben Gurion di Tel Aviv, in Israele, attorno alle 9:20 ora locale. I media locali riportano che sei persone sarebbero rimaste ferite in maniera non grave.

L’esercito di Israele ha ammesso di aver tentato più volte di intercettare il missile, ma di non esserci riuscito. I missili balistici vengono lanciati molto in alto nell’atmosfera per poi ricadere a grande velocità sul bersaglio. Sono difficili da fermare, ma meno precisi rispetto a quelli da crociera.

Gli Houthi sono una formazione che controlla parti importanti dello Yemen, piccolo Stato a sud dell’Arabia Saudita. Sono alleati dell’Iran e, dall’invasione della Striscia di Gaza da parte di Israele, stanno colpendo le navi commerciali che passano al largo delle coste dei loro territori come rappresaglia.

Scalo chiuso a Tel Aviv e voli cancellati

In seguito all’attacco, l’aeroporto Ben Gurion è rimasto chiuso per circa un’ora, per assicurarsi che i danni causati dal missile non avessero compromesso le piste o altre infrastrutture.

Lo scalo ha quindi riaperto sia ai voli in partenza che a quelli in arrivo, ma questo non ha rassicurato molte compagnie aeree, che hanno iniziato a fermare i propri aerei diretti in Israele.

Ita Airways ha fermato i voli in partenza per Tel Aviv fino al 7 maggio. Fermi anche gli aerei di Lufthansa, Air India, AirFrance e British Airways.

Gli Houthi rivendicano l’attacco, Israele pronto a rispondere

“L’attacco all’aeroporto Ben Gurion è la prova della nostra capacità di colpire siti fortificati all’interno di Israele” ha dichiarato Mohammed al-Buhaiti, uno degli esponenti di spicco degli Houthi, rivendicando l’attacco.

“L’escalation continuerà fin quando Israele non fermerà i suoi attacchi contro Gaza e non ci sono linee rosse” ha poi proseguito.

Israele ha risposto alle minacce: “Chiunque ci colpisca, verrà colpito sette volte tanto” ha dichiarato il ministro della Difesa Israel Katz.