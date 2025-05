Arrestato a Padova il ladro di biciclette di lusso, maxi refurtiva da 50 mila euro: in manette un 52nne serbo

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un cittadino serbo di 52 anni è stato arrestato a Padova per ricettazione dopo essere stato trovato in possesso di 9 velocipedi rubati dal valore di circa 50 mila euro. L’uomo è stato fermato il 16 maggio mentre cercava di trasportare le biciclette in Serbia.

Operazione della Polizia di Stato

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’operazione è avvenuta nell’ambito delle attività di prevenzione e controllo del territorio. Gli agenti della Squadra Mobile di Padova hanno ricevuto una segnalazione da un cittadino austriaco, che aveva localizzato la sua bicicletta rubata grazie a un dispositivo “Airtag”.

Il fermo e il sequestro

Gli investigatori hanno individuato il furgone che trasportava il velocipede rubato mentre si spostava da Pontevigodarzere verso la provincia di Vicenza. Il mezzo è stato bloccato presso la Stazione ferroviaria del Comune di Thiene. A bordo sono stati trovati 9 velocipedi, in parte già “cannibalizzati” e rinchiusi in grossi sacchi neri. Il valore complessivo della refurtiva è stimato tra i 2.000 e i 10.000 Euro per ciascuna bicicletta.

Collaborazione internazionale

Grazie alla collaborazione con la Polizia di Salisburgo, è stato possibile identificare altre due biciclette rubate nello stesso condominio a Salisburgo. Le denunce sono state trasmesse alla Squadra Mobile di Padova, permettendo di confermare la provenienza illecita dei velocipedi.

Convalida del fermo

Il 19 maggio si è tenuta l’udienza di convalida del fermo. Il Giudice per le indagini preliminari di Vicenza ha disposto la misura della custodia cautelare in carcere. Il procedimento è ancora nella fase delle indagini preliminari e la colpevolezza del soggetto potrà essere affermata solo a seguito di una sentenza di condanna definitiva.

Fonte foto: Polizia