Ascolti tv ieri mercoledì 9 luglio chi ha vinto tra Psg - Real Madrid, Chi l'ha visto e Rocco Schiavone

La Rai non centra il tris nella giornata di mercoledì 9 luglio per quel che riguarda la battaglia degli ascolti tv. I dati Auditel, infatti, premiano la tv di Stato nel preserale con Reazione a Catena su Rai 1 e nell’access prime time dove vince Techetechetè contro Paperissima Sprint (Canale 5). In prima serata, Bla Bla Baby (Rai 1) chiude dietro a Psg – Real Madrid del Mondiale per Club (Canale 5) ma davanti a Chi l’ha visto (Rai 3). Ai piedi del podio Una ragazza e il suo sogno (Italia 1), Zona Bianca (Rete 4), Rocco Schiavone (Rai 2),La Torre di Babele (La7), Hancock (Nove), Sliding Doors (Tv8). Ecco tutti i dati Auditel della giornata.

Ascolti tv 9 luglio: chi ha vinto tra Bla Bla Baby, Mondiale per Club, Chi l’ha visto e Rocco Schiavone

Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share, total audience escluso:

Canale 5, Psg – Real Madrid : 3.500.000 spettatori (21,8%);

3.500.000 spettatori (21,8%); Rai 1, Bla Bla Baby : 1.865.000 spettatori (12%);

: 1.865.000 spettatori (12%); Rai 3, Chi l’ha Visto?: 1.392.000 spettatori (10,2%).

Fuori dal podio:

Italia 1, Una ragazza e il suo sogno : 1.250.000 spettatori (8,4%);

: 1.250.000 spettatori (8,4%); Rete 4, Zona Bianca : 814.000 spettatori (6,9%);

: 814.000 spettatori (6,9%); Rai 2, Rocco Schiavone : 773.000 spettatori (5,1%);

: 773.000 spettatori (5,1%); La7, La Torre di Babele : 627.000 spettatori (3,8%);

: 627.000 spettatori (3,8%); Nove, Hancock : 338.000 spettatori (2,2%);

: 338.000 spettatori (2,2%); Tv8, Sliding Doors: 235.000 spettatori (1,6%).

ANSA

Pino Insegno, conduttore di Reazione a Catena

Gli ascolti tv del preserale: lo share di Reazione a Catena

Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

Rai 1, Reazione a Catena : 3.099.000 spettatori (24,3%);

: 3.099.000 spettatori (24,3%); Rai 1, Reazione a Catena – L’intesa vincente : 2.125.000 spettatori (21,5%);

– : 2.125.000 spettatori (21,5%); Rai 3, TGR: 1.747.000 spettatori (13,4%).

Fuori dal podio:

Canale 5, Caduta libera : 1.581.000 spettatori (14,1%);

: 1.581.000 spettatori (14,1%); Canale 5, Caduta libera – Inizia la sfida : 1.104.000 spettatori (12,5%);

: 1.104.000 spettatori (12,5%); Rete 4, La promessa : 871.000 spettatori (6,1%);

: 871.000 spettatori (6,1%); Rai 3, Blob : 727.000 spettatori (4,9%);

: 727.000 spettatori (4,9%); Rai 2, Blue Bloods : 705.000 spettatori (5%);

705.000 spettatori (5%); Rai 2, The Rookie: 468.000 spettatori (4,3%);

468.000 spettatori (4,3%); Italia 1, CSI: 440.000 spettatori (3,2%);

440.000 spettatori (3,2%); Italia 1, Studio Aperto Mag: 409.000 spettatori (4,1%);

409.000 spettatori (4,1%); Nove, Cash or Trash? : 400.000 spettatori (2,8%);

: 400.000 spettatori (2,8%); Rai 2, TgSport Sera: 370.000 spettatori (4,3%);

370.000 spettatori (4,3%); Tv8, 4 Ristoranti : 246.000 spettatori (2%);

: 246.000 spettatori (2%); La7, Famiglie d’Italia: 129.000 spettatori (1,2%).

I dati dell’access prime time: i numeri di Techetechetè

Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

Rai 1, Techetechetè : 3.255.000 spettatori (19,7%);

: 3.255.000 spettatori (19,7%); Canale 5, Paperissima Sprint : 2.257.000 spettatori (14,1%);

: 2.257.000 spettatori (14,1%); Rai 3, Un posto al sole: 1.386.000 spettatori (8,4%).

Ai piedi del podio:

Italia 1, NCIS : 1.102.000 spettatori (6,7%);

: 1.102.000 spettatori (6,7%); La7, In Onda : 1.022.000 spettatori (6,2%);

: 1.022.000 spettatori (6,2%); Rete 4, 4 di Sera – 1^ parte : 983.000 spettatori (6,1%);

: 983.000 spettatori (6,1%); Rete 4, 4 di Sera – 2^ parte : 917.000 spettatori (5,5%);

: 917.000 spettatori (5,5%); Rai 3, Generazione bellezza : 780.000 spettatori (4,9%);

: 780.000 spettatori (4,9%); Nove, The Cage : 595.000 spettatori (3,6%);

: 595.000 spettatori (3,6%); Rai 2, TG2 Post : 572.000 spettatori (3,4%);

: 572.000 spettatori (3,4%); Tv8, Foodish: 434.000 spettatori (2,7%).