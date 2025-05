Ascolti tv ieri sabato 10 maggio chi ha vinto tra Amici e Techetechetè e i finalisti del talent di Canale 5

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Mediaset sbaraglia ancora la concorrenza nella prima serata di sabato 10 maggio per quanto concerne la battaglia degli ascolti tv. I dati Auditel, infatti, hanno premiato la tv commerciale e, in special modo, Canale 5, dove è stata trasmessa l’ottava puntata del Serale di Amici di Maria De Filippi, che precede la finale. Staccato lo Speciale Techetechetè su Raiuno, in seconda posizione. Il podio è completato da In altre parole (La7) condotto da Massimo Gramellini. Ecco, di seguito, tutti i dati Auditel della giornata di sabato 10 maggio.

Ascolti tv sabato 10 maggio: chi ha vinto tra Amici e Techetechetè

Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share, total audience compreso:

Canale5, Amici : 3.784.000 spettatori (27,7%);

: 3.784.000 spettatori (27,7%); Rai1, Techetechetè : 1.774.000 spettatori (11,9%);

: 1.774.000 spettatori (11,9%); La7, In Altre Parole: 972.000 spettatori (5,9%).

Fuori dal podio:

Rai2, F.B.I. : 830.000 spettatori (4,9%);

: 830.000 spettatori (4,9%); Rai2, F.B.I. International : 784.000 spettatori (5,1%);

: 784.000 spettatori (5,1%); Italia1, Animali fantastici – I crimini di Grindelwald : 644.000 spettatori (4,4%);

: 644.000 spettatori (4,4%); Rete4, American Sniper : 573.000 spettatori (4%);

: 573.000 spettatori (4%); Rai3, Sapiens : in attesa del dato

: in attesa del dato Nove, Accordi & Disaccordi : 418.000 spettatori (2,8%);

: 418.000 spettatori (2,8%); Tv8, 4 Ristoranti: 391.000 spettatori (2,3%).

Fonte foto: ANSA

Stefano De Martino, conduttore di Affari tuoi

Chi è stato eliminato ad Amici sabato 10 maggio e chi sono i finalisti

Nella puntata del Serale di Amici di Maria De Filippi di sabato 10 maggio è stato eliminato Nicolò. I finalisti sono i cantanti Antonia e TrigNO e i ballerini Francesco, Alessia e Daniele.

I dati dell’access prime time: i numeri di Affari Tuoi

Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

Rai1, Affari Tuoi : 4.828.000 spettatori (27,7%);

: 4.828.000 spettatori (27,7%); Canale5, Striscia la Notizia : 2.347.000 spettatori (13,5%);

: 2.347.000 spettatori (13,5%); Italia1, NCIS: 1.161.000 spettatori (6,7%)

Ai piedi del podio:

Rai2, Tg2Post : 867.000 spettatori (4,9%);

: 867.000 spettatori (4,9%); Rete4, 4 di Sera Weekend – Prima Parte : 783.000 spettatori (4,7%);

: 783.000 spettatori (4,7%); Rete4, 4 di Sera Weekend – Seconda Parte : 655.000 spettatori (3,7%);

: 655.000 spettatori (3,7%); Rai 3, Un alieno in patria : 536.000 spettatori (3,2%);

: 536.000 spettatori (3,2%); Nove, Fratelli di Crozza : 411.000 spettatori (2,4%);

: 411.000 spettatori (2,4%); Tv8, 4 Ristoranti: 394.000 spettatori (2,4%).

Gli ascolti tv del preserale: lo share de L’Eredità

Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

Rai1, L’Eredità : 3.012.000 spettatori (22,5%);

: 3.012.000 spettatori (22,5%); Rai1, L’Eredità – La sfida dei 7 : 2.081.000 spettatori (19,1%);

– : 2.081.000 spettatori (19,1%); Canale5, Avanti un altro! Story: 1.924.000 spettatori (15,7%).

Fuori dal podio:

Rai3, TGR : 1.650.000 spettatori (12%);

: 1.650.000 spettatori (12%); Canale5, Avanti il Primo! Story : 1.495.000 spettatori (16,3%);

: 1.495.000 spettatori (16,3%); Rai2, Internazionali d’Italia con Sinner : 1.398.000 spettatori (9,8%);

: 1.398.000 spettatori (9,8%); Rai3, Blob : 643.000 spettatori (4,1%);

: 643.000 spettatori (4,1%); Rete4, La Promessa : 687.000 spettatori (4,5%);

: 687.000 spettatori (4,5%); Italia1, CSI Miami : 511.000 spettatori (3,5%);

: 511.000 spettatori (3,5%); Italia1, Studio Aperto Mag : 283.000 spettatori (2,5%);

: 283.000 spettatori (2,5%); Tv8, Masterchef : 244.000 spettatori (2,3%);

: 244.000 spettatori (2,3%); Nove, Little Big Italy : 159.000 spettatori (1,4%);

: 159.000 spettatori (1,4%); La7, Famiglie d’Italia: 109.000 spettatori (1%);