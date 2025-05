Ascolti tv ieri sabato 24 maggio chi vince tra Con il cuore nel nome di Francesco, Bocelli e In altre parole

Giornalista pubblicista esperto del mondo dello sport e della politica, scrive anche di attualità ed economia. Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano e lavorare per importanti testate.

La Rai centra il tris nella giornata di sabato 24 maggio per quel che riguarda la battaglia degli ascolti tv. I dati Auditel, infatti, premiano la tv di Stato nel preserale con L’Eredità su Rai 1 e anche nell’access prime time dove vince Affari Tuoi che batte Striscia la Notizia (Canale 5). In prima serata è Con il cuore nel nome di Francesco (Rai1) con Carlo Conti chiudere davanti a Andrea Bocelli 30: The Celebration su Canale5 e F.B.I (Rai2). Ai piedi del podio Sapiens (Rai3),Pelè (Rete4), Transformers-Il risveglio (Italia1), In altre parole (La7), 4 Ristoranti (Tv8) e Accordi&Disaccordi (Nove). Ecco tutti i dati Auditel della giornata.

Ascolti tv 24 maggio: chi vince tra Con il cuore nel nome di Francesco, Bocelli e In altre parole

Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share, total audience escluso:

Rai1, Con il Cuore – Nel Nome di Francesco : 2.429.000 spettatori (18%);

: 2.429.000 spettatori (18%); Canale5, Andrea Bocelli 30: The Celebration : 1.556.000 spettatori (11.5%);

: 1.556.000 spettatori (11.5%); Rai2, F.B.I.: 1.096.000 spettatori (6.7%).

Fuori dal podio:

Rai2, F.B.I. International : 983.000 spettatori (6.6%);

: 983.000 spettatori (6.6%); Italia1, Transformers – Il risveglio : 855.000 spettatori (6%);

: 855.000 spettatori (6%); Rai 3, Sapiens – Un Solo Pianeta : 645.000 spettatori (4.6%);

: 645.000 spettatori (4.6%); Rete4, Pelè : 757.000 spettatori (5.3%);

: 757.000 spettatori (5.3%); La7, In Altre Parole : 947.000 spettatori (6.1%);

: 947.000 spettatori (6.1%); Tv8, 4 Ristoranti : 424.000 spettatori (2.8%);

: 424.000 spettatori (2.8%); Nove, Accordi & Disaccordi: 401.000 spettatori (2.9%).

Fonte foto: ANSA

Stefano De Martino, conduttore di Affari Tuoi

I dati dell’access prime time: i numeri di Affari Tuoi

Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

Rai1, Affari Tuoi : 5.204.000 spettatori (31.9%);

: 5.204.000 spettatori (31.9%); Canale5, Striscia la Notizia : 2.117.000 spettatori (12.9%);

: 2.117.000 spettatori (12.9%); Italia1, N.C.I.S. – Unità Anticrimine: 1.014.000 spettatori (6.3%).

Ai piedi del podio:

Rai2, TG2 Post : 602.000 spettatori (3.6%);

: 602.000 spettatori (3.6%); Rai3, Un Alieno in Patria : 544.000 spettatori (3.4%);

: 544.000 spettatori (3.4%); Rai3, Gli Alieni Siamo Noi: 429.000 spettatori (2.6%);

Rete4, 4 di Sera Weekend : 842.000 spettatori (5.3%) nella prima parte e 733.000 spettatori (4.4%) nella seconda parte;

: 842.000 spettatori (5.3%) nella prima parte e 733.000 spettatori (4.4%) nella seconda parte; Nove, I Migliori Fratelli di Crozza: 307.000 spettatori (1.9%).

Gli ascolti tv del preserale: lo share de L’Eredità

Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

Rai1, L’Eredità : 3.037.000 spettatori (23.5%);

: 3.037.000 spettatori (23.5%); Rai1, L’Eredità – La Sfida dei 7 : 2.142.000 spettatori (20.3%);

: 2.142.000 spettatori (20.3%); Canale5, Caduta Libera: 2.139.000 spettatori (17.5%).

Fuori dal podio:

Canale5, Caduta Libera – Le 10 Botole : 1.597.000 spettatori (16.2%);

: 1.597.000 spettatori (16.2%); Rai2, TGSport Sera : 366.000 spettatori (4.1%);

: 366.000 spettatori (4.1%); Rai2, Dribbling : 426.000 spettatori (4.4%);

: 426.000 spettatori (4.4%); Rai2, Equitazione – Piccolo Gran Premio : 281.000 spettatori (2.4%);

: 281.000 spettatori (2.4%); Rai2, Blue Bloods : 510.000 spettatori (3.5%);

: 510.000 spettatori (3.5%); Italia1, Studio Aperto Mag : 342.000 spettatori (3%);

: 342.000 spettatori (3%); Italia1, C.S.I. Miami : 456.000 spettatori (3.2%);

: 456.000 spettatori (3.2%); Rai3, TGR : 1.811.000 spettatori (3.3%);

: 1.811.000 spettatori (3.3%); Rai3, Blob : 749.000 spettatori (5%);

: 749.000 spettatori (5%); Rete4, La Promessa : 744.000 spettatori (5.1%);

: 744.000 spettatori (5.1%); La7, Famiglie d’Italia : 144.000 spettatori (1.2%);

: 144.000 spettatori (1.2%); Tv8, Prove di Formula 1 : 791.000 spettatori (6%);

: 791.000 spettatori (6%); Nove, Little Big Italy: 259.000 spettatori (2.2%);.