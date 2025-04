Ascolti tv ieri sabato 26 aprile chi ha vinto tra Amici e Porta a Porta, boom per i funerali di Papa Francesco

Mediaset supera la concorrenza nella prima serata di sabato 26 aprile, per quel che riguarda la battaglia degli ascolti tv. I dati Auditel, infatti, premiano la tv commerciale e, in particolare, Canale 5, dove è andata in onda la sesta puntata del Serale di Amici di Maria De Filippi. Staccato lo Speciale Porta a Porta di Bruno Vespa trasmesso su Raiuno, in seconda posizione. Sul podio c’è spazio anche per In altre parole (La7). In mattinata, boom di telespettatori per i funerali di Papa Francesco.

Ascolti tv sabato 26 aprile: chi ha vinto tra Amici e Porta a Porta

Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share, total audience compreso:

Canale5, Amici : 3.926.000 spettatori (26.3%);

: 3.926.000 spettatori (26.3%); Rai1, Speciale Porta a Porta : 2.321.000 spettatori (14%);

: 2.321.000 spettatori (14%); La7, In Altre Parole: 1.148.000 spettatori (6.9%);

Fuori dal podio:

Italia1, King : 939.000 spettatori (5.6%);

: 939.000 spettatori (5.6%); Rai2, F.B.I. : 896.000 spettatori (5.1%);

: 896.000 spettatori (5.1%); Rai3, Liliana : 785.000 spettatori (4.7%);

: 785.000 spettatori (4.7%); Rai2, F.B.I. International : 714.000 spettatori (4.9%);

: 714.000 spettatori (4.9%); Rete4, Inside Man : 583.000 spettatori (3.8%)

: 583.000 spettatori (3.8%) Tv8, 4 Ristoranti : 419.000 spettatori (2.6%);

: 419.000 spettatori (2.6%); Nove, Accordi & Disaccordi: 396.000 spettatori (2.5%).

In tantissimi hanno seguito i funerali di Papa Francesco in diretta tv.

Chi è l’eliminato di Amici della puntata di sabato 26 aprile

Nessun concorrente è stato eliminato nella puntata del Serale di Amici di Maria De Filippi di sabato 26 aprile.

In quanti hanno seguito i funerali di Papa Francesco in diretta tv

I funerali di Papa Francesco sono stati seguiti in diretta tv su Raiuno da 4.576.000 spettatori (43.4%). Per lo Speciale Tg5 1.823.000 spettatori e 17.3%.

I dati dell’access prime time: i numeri di Affari Tuoi

Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

Canale5, Striscia la Notizia : 3.080.000 spettatori (17.8%);

: 3.080.000 spettatori (17.8%); Italia1, N.C.I.S. – Unità Anticrimine : 1.163.000 spettatori (6.8%);

: 1.163.000 spettatori (6.8%); Rai2, Tg2Post: 806.000 spettatori (4.6%).

Ai piedi del podio:

Rete4, 4 di Sera Weekend – Prima parte : 784.000 spettatori (4.6%);

: 784.000 spettatori (4.6%); Rai 3, Un alieno in patria : 774.000 spettatori (4.5%);

: 774.000 spettatori (4.5%); Rete4, 4 di Sera Weekend – Seconda Parte : 740.000 spettatori (4.2%);

: 740.000 spettatori (4.2%); Tv8, 4 Ristoranti: 363.000 spettatori (2.3%);

Nove, I Migliori Fratelli di Crozza: 325.000 spettatori (1.9%);

Gli ascolti tv del preserale: lo share de L’Eredità

Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

Rai1, L’Eredità : 3.430.000 spettatori (25.1%);

: 3.430.000 spettatori (25.1%); Rai1, L’Eredità – La sfida dei 7 : 2.408.000 spettatori (21.1%);

– : 2.408.000 spettatori (21.1%); Canale5, Avanti un altro! Story: 2.366.000 spettatori (18.2%);

Fuori dal podio:

Rai3, TGR : 2.138.000 spettatori (15%);

: 2.138.000 spettatori (15%); Canale5, Avanti il Primo! Story : 1.862.000 spettatori (17.1%);

: 1.862.000 spettatori (17.1%); Rai3, Blob : 857.000 spettatori (5.4%);

: 857.000 spettatori (5.4%); Rete4, La Promessa : 708.000 spettatori (4.6%);

: 708.000 spettatori (4.6%); Rai2, Blue Bloods : 462.000 spettatori (3.6%) nel primo episodio e 608.000 spettatori (3.9%) nel secondo episodio;

: 462.000 spettatori (3.6%) nel primo episodio e 608.000 spettatori (3.9%) nel secondo episodio; Italia1, C.S.I. Miami : 529.000 spettatori (3.6%);

: 529.000 spettatori (3.6%); Italia1 Studio Aperto Mag : 489.000 spettatori (4.1%);

: 489.000 spettatori (4.1%); Rai2, Dribbling : 310.000 spettatori (2.9%);

: 310.000 spettatori (2.9%); Nove, Little Big Italy : 295.000 spettatori (2.3%);

: 295.000 spettatori (2.3%); Rai2, TGSport Sera : 268.000 spettatori (2.7%);

: 268.000 spettatori (2.7%); Tv8, Masterchef: 239.000 spettatori (2.3%).