Atti osceni in luogo pubblico ad Ancona, 40enne nei guai: così è stato sorpreso in un negozio

Un uomo di circa 40 anni è stato allontanato da Ancona per motivi di sicurezza pubblica. Due giorni fa, l’uomo è stato sanzionato per atti contrari alla pubblica decenza in un negozio del centro città. Il Questore ha emesso un Foglio di via obbligatorio per prevenire ulteriori disturbi.

Dettagli dell’incidente

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’uomo, residente fuori Regione, è stato sorpreso in corso Garibaldi mentre si toccava le parti intime e pronunciava frasi a sfondo sessuale. Successivamente, è entrato in un altro locale commerciale, continuando a infastidire la clientela presente.

Precedenti e provvedimenti

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’uomo ha precedenti per reati contro la Pubblica Amministrazione, la persona e il patrimonio. Considerato socialmente pericoloso, il Questore Capocasa ha deciso di emettere il provvedimento di allontanamento. L’uomo non potrà fare ritorno nella città dorica fino al 2028. La violazione di questa misura costituirà un’autonoma fattispecie di reato punibile con la reclusione.

Fonte foto: IPA