Barca a fuoco sul fiume Stella a Palazzolo, morta una donna e grave il compagno: un tuffo per salvarsi

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Tragedia in Friuli: una donna, una turista tedesca, è morta a causa di un incendio divampato in una barca ormeggiata lungo il fiume Stella a Palazzolo dello Stella. Con lei c’era il compagno, che si è salvato tuffandosi in acqua: è ora ricoverato in ospedale in gravi condizioni a causa delle ustioni riportate.

Incendio sulla barca a Palazzolo dello Stella

L’incendio è divampato nella notte tra martedì 22 e mercoledì 23 aprile a Palazzolo dello Stella, in provincia di Udine. Lo riporta Ansa.

Una barca di circa 12 metri ormeggiata lungo il fiume Stella è andata a fuoco, per motivi ancora da chiarire.

Fonte foto: © 2025 OpenMapTiles | © 2025 OpenStreetMap contributors | © 2025 TomTom | Tuttocittà L’incendio a Palazzolo dello Stella, in provincia di Udine

Lanciato l’allarme, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Latisana e di Lignano Sabbiadoro, che hanno lavorato per ore per spegnere il rogo, i carabinieri e il personale del 118.

Morta una donna e grave il compagno

A bordo dell’imbarcazione quando sono divampate le fiamme c’era una coppia di turisti tedeschi, un uomo e una donna.

Secondo una prima ricostruzione, l’uomo è riuscito a salvarsi buttandosi in acqua.

Una volta a riva è stato soccorso dai sanitari del 118 e trasportato con l’elicottero all’ospedale di Udine, dove è ora ricoverato in gravi condizioni per le ustioni riportate nell’incendio.

Niente da fare invece per la compagna, data inizialmente per dispersa, che sarebbe rimasta intrappolata all’interno della barca avvolta dalle fiamme.

I sommozzatori dei vigili del fuoco hanno individuato e recuperato il corpo privo di vita della donna nella mattinata di mercoledì, dopo ore di ricerche.

Le indagini

I vigili del fuoco hanno lavorato a lungo per spegnere l’incendio ed evitare che le fiamme si propagassero alle altre imbarcazioni ormeggiate nelle immediate vicinanze ma non hanno potuto entrare nella cabina per soccorrere la donna.

L’imbarcazione, riferisce FriuliOggi, è poi affondata. Ancora da chiarire le cause dell’incendio, in corso gli accertamenti.

Secondo quanto emerso, a provocare il rogo potrebbe essere stato un cortocircuito o un malfunzionamento dell’impianto a gas della barca.