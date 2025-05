Blackout a Cannes e nel sud est della Francia, Festival senza elettricità per un possibile incendio doloso

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Il Festival di Cannes è rimasto al buio per un blackout a poche ore dalla cerimonia di chiusura. L’interruzione di corrente ha riguardato la località della costa azzurra e altre città del sud est della Francia, come Nizza e Antibes, lasciando senza elettricità case, negozi, ristoranti e hotel affollati di turisti. Il guasto sarebbe stato provocato da un incendio, probabilmente di natura dolosa.

Il blackout a Cannes

Secondo quanto riportato da fonti della gendarmeria della regione delle Alpi francesi, infatti, il blackout è stato causato dalle fiamme appiccate a una cabina ad alta tensione nel comune di Tanneron, spento intorno alle 6.30 di sabato 24 maggio.

La polizia intervenuta sul luogo del guasto insieme ai tecnici sta indagando sull’episodio e la possibile matrice dolosa dell’atto. Gli agenti locali sono al lavoro per gestire la circolazione, andata in tilt per i semafori fuori servizio dalle 10 della mattina. Sono circa 160mila le case nella zona rimaste senza corrente.

Polizia di Cannes al lavoro per gestire il traffico dopo il blackout

Il guasto

Secondo quanto ricostruito finora, la società elettrica francese RTE ha rilevato un primo guasto sulla rete intorno alle 2.45 del mattino di sabato 24 maggio.

Il malfunzionamento è stato risolto senza ulteriori complicazioni, ma ha compromesso l’operatività della rete elettrica locale. L’avaria si sarebbe aggravata in seguito dopo il crollo di una torre su una linea ad alta tensione, che ha causato il blackout totale nell’area occidentale delle Alpi marittime.

La cerimonia della Palma d’oro

Nelle prime ore della giornata di chiusura del Festival di Cannes, gli spettatori sono dovuti uscire dalle sale per l’impossibilità di proiettare i film in programma.

Gli organizzatori della manifestazione hanno dichiarato attraverso un comunicato che il Palais du festival è alimentato al momento da un generatore autonomo e le proiezioni dell’ultima giornata della 78esima edizione della kermesse stanno continuando normalmente all’interno dell’edificio, mentre nelle sale esterne sono state interrotte.

La cerimonia conclusiva per la consegna della Palma d’oro dovrebbe avere luogo regolarmente.

“Il Palais des Festivals – si legge nella nota – è passato a un’alimentazione elettrica indipendente, consentendo a tutti gli eventi e le proiezioni programmati, compresa la cerimonia di chiusura, di svolgersi come previsto e in condizioni normali”.