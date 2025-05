Cinque sciatori morti in alta quota sulle Alpi Svizzere: corpi non ancora identificati, vani i soccorsi

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Sul ghiacciaio dell’Adler, nelle Alpi Svizzere, sono stati ritrovati i corpi senza vita di cinque alpinisti. A dare l’allarme sono stati due persone che avevano notato alcuni sci abbandonati. Le vittime sono state individuate da Air Zermatt. In corso l’identificazione e un’inchiesta della Procura.

Un comunicato della polizia cantonale vallesana ha annunciato il ritrovamento, domenica 25 maggio, dei corpi di cinque alpinisti sul ghiacciaio dell’Adler, nelle Alpi Svizzere, a circa 4.000 metri di altitudine, poco sotto la cima del Rimpfischhorn, nei pressi di Zermatt.

Secondo le autorità, sono attualmente in corso le procedure di identificazione dei corpi e la Procura ha avviato un’indagine per chiarire le cause della tragedia.

I soccorsi

Le operazioni di ricerca, condotte da un elicottero di Air Zermatt, sono partite dopo che alcuni scialpinisti avevano notato, durante un’ascensione nei pressi del Rimpfischhorn, a circa 4.000 metri di quota, alcuni sci lasciati incustoditi ai piedi di una parete.

Insospettiti dall’assenza di persone nella zona, anche dopo aver raggiunto la cima, hanno segnalato il fatto alla centrale di soccorso del Vallese.

Da lì è partita l’operazione di ricerca. L’elicottero di Air Zermatt, con a bordo un medico d’urgenza, un soccorritore e due esperti del soccorso OCVS, ha sorvolato la zona e dato il via alle perlustrazioni a terra.

Il ritrovamento

Tre dei cinque corpi sono stati rinvenuti sul cono di una valanga, a 500 metri sotto la cima; gli altri due sono stati individuati più in alto, su una parete rocciosa.

In entrambi i casi, il medico ha potuto solo constatarne il decesso. Poco distante è stato poi recuperato anche il quinto paio di sci, inizialmente non individuato.

La valanga precedente

Una settimana prima la valanga che si era abbattuta sul versante nord dell’Eiger, celebre montagna dell’Oberland bernese in Svizzera, nei pressi di Grindelwald.

La polizia cantonale di Berna ha comunicato che la massa nevosa ha travolto diverse persone, innescando un’imponente operazione di soccorso con elicotteri e squadre specializzate.

Inizialmente non erano noti né il numero né le condizioni dei coinvolti, ma successivamente le autorità hanno confermato che tutte le persone travolte erano state localizzate e trasportate in salvo.

L’area, soggetta a repentini cambi climatici, rende particolarmente rischiose le escursioni primaverili, con valanghe frequenti.