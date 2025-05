Civitanova, alcol ai minori e buttafuori irregolari: pioggia di sanzioni nei locali, ora rischiano la chiusura

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Quattro violazioni amministrative sono state contestate dalla Polizia a Civitanova Marche durante un’attività di controllo. Le infrazioni sono state rilevate nel mese di aprile in diversi locali pubblici della città.

Dettagli delle violazioni

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, le sanzioni sono state emesse per la somministrazione di bevande a minori di età compresa tra i 16 e i 18 anni. Inoltre, è stato rilevato l’impiego di personale non iscritto all’apposita lista prefettizia per lo svolgimento di compiti di sicurezza, e la mancata comunicazione dell’impiego di tale personale alle autorità competenti.

Ulteriori accertamenti in corso

Ulteriori accertamenti sono in corso per individuare eventuali altre irregolarità. Questi potrebbero portare all’irrogazione di ulteriori sanzioni amministrative o a provvedimenti di sospensione delle licenze. La Polizia di Civitanova Marche continua a monitorare la situazione per garantire il rispetto delle normative vigenti.

Fonte foto: IPA