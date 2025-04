Como, girano di notte tra le auto con pugnale e mazza nascosta: fermati due ragazzi, scatta la denuncia

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Due giovani sono stati denunciati per detenzione illegale di armi a Como. Nella notte di venerdì scorso, i due sono stati fermati dalla Polizia di Stato durante un controllo nella zona di Muggiò, mentre si aggiravano con fare sospetto attorno a veicoli in sosta.

Il fermo e la scoperta

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, una volante ha intercettato i due giovani, un 19enne e un 20enne, entrambi italiani e con precedenti di polizia. Durante l’ispezione, è stato trovato un pugnale nei pantaloni del 20enne e una mazza in alluminio nascosta nei pantaloni del 19enne. I due non hanno saputo giustificare il possesso di tali oggetti.

Conseguenze legali

Portati in Questura, i giovani sono stati denunciati in stato di libertà per detenzione illegale di armi e oggetti atti ad offendere. Inoltre, sono stati sanzionati amministrativamente dalla Divisione di Polizia Anticrimine. A seguito dei loro precedenti, è stato firmato un Daspo Fuori Contesto valido un anno per entrambi. Per il solo 20enne di Albate, è stato emesso un avviso del Questore.

Impegno costante delle forze dell’ordine

Prosegue senza sosta l’impegno della Polizia di Stato di Como per garantire legalità e sicurezza, sia in città che nelle sue periferie.

Fonte foto: IPA