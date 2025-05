Como, trovati a dormire su materassi in una ex stamperia abbandonata: denunciati per invasione di edificio

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

E’ di tre denunce per invasione di edifici il bilancio di un’operazione della Polizia di Stato a Como. Nella mattinata di ieri, tre cittadini stranieri sono stati trovati all’interno di un edificio abbandonato in via Grandi.

Scoperta l’invasione

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, una volante della Questura, durante un servizio di controllo del territorio, ha notato che la cancellata di una ex stamperia in disuso presentava la catena e il lucchetto forzati. Gli agenti hanno quindi deciso di ispezionare l’edificio, scoprendo che anche una porta d’ingresso era stata forzata e aperta.

Il ritrovamento

All’interno dello stabile, composto da cinque piani, i poliziotti hanno trovato tre cittadini stranieri intenti a dormire su materassi vecchi e giacigli di fortuna. Interrogati sulla loro presenza, non hanno fornito alcuna informazione.

Le denunce

Portati in Questura, sono emersi i precedenti penali e di polizia di due dei tre individui, mentre il 19enne guineano è risultato incensurato. Dopo le formalità amministrative, sono stati denunciati in stato di libertà per invasione di edifici e terreni. La loro posizione amministrativa sarà valutata dall’ufficio immigrazione della Questura di Como, che vaglierà i provvedimenti a loro carico.

Fonte foto: IPA