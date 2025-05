Donald Trump pensa alla guerra per l'annessione della Groenlandia, "ne abbiamo bisogno, non lo escludo"

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump è tornato a parlare della possibilità di annettere la Groenlandia, territorio indipendente del Regno di Danimarca, utilizzando anche la forza militare, opzione invece esclusa per l’annessione del Canada, più volte citata dal tycoon in passato.

Trump pronto alla guerra per la Groenlandia

Donald Trump è tornato a parlare della Groenlandia durante la sua lunga intervista alla Nbc. Il presidente degli Stati Uniti non ha escluso l’uso della forza per annettere il territorio agli Stati Uniti.

“Non lo escludo. Non sto dicendo che lo farò, ma non lo escludo. Abbiamo molto bisogno della Groenlandia. Ci vivono poche persone, di prendemmo cura di loro e tutto quanto. Ma ne abbiamo bisogno per la nostra sicurezza nazionale” ha detto Trump.

Già a marzo Jens-Frederik Nielsen, primo ministro della Groenlandia, aveva rigettato questa opzione in maniera netta: “Gli Stati Uniti non avranno la Groenlandia. Siamo noi a decidere il nostro futuro” aveva dichiarato.

Perché Trump vuole la Groenlandia

Come detto dallo stesso Trump, la ragione per cui gli Stati Uniti sono interessati alla Groenlandia è la posizione strategica dell’isola che la rende cruciale per il controllo della regione dell’Artico.

La Groenlandia si pone non solo tra Usa ed Europa, ma anche come ostacolo per un eventuale attacco dal nord da parte della Russia. Inoltre, la sua posizione è strategica anche per le nuove rotte commerciali aperte dallo scioglimento dei ghiacci.

Infine, molti esperti ritengono che l’isola possa essere molto ricca di risorse naturali come petrolio, gas e terre rare. Il riscaldamento del clima potrebbe presto rendere queste risorse estraibili, rimuovendo il ghiaccio che le nasconde.

Trump e il Canada

Durante l’intervista, Trump ha parlato anche del Canada, più volte indicato come un futuro 51esimo Stato da parte del presidente americano. Trump ha però escluso qualsiasi azione militare contro il Paese.

La retorica aggressiva di Trump nei confronti del Canada ha deciso le recenti elezioni legislative. Il partito Liberale, di centrosinistra, si è dimostrato molto deciso nel contrastare il presidente degli Usa e, in pochi mesi, ha recuperato i consensi persi negli ultimi anni.

A farne le spese sono stati i Conservatori, più allineati a Trump, che non hanno avuto l’occasione di esprimersi altrettanto nettamente contro le iniziative del presidente degli Stati Uniti.