Donald Trump preoccupato per la guerra Russia – Ucraina: “Spero non diventi nucleare”

Nel corso di un recente intervento, Donald Trump ha espresso preoccupazione riguardo al conflitto tra Russia e Ucraina. Alla domanda dei giornalisti su un possibile risvolto nucleare della guerra, l’ex presidente ha risposto in modo laconico: “Spero di no”. Ha poi criticato Volodymyr Zelensky per l’attacco con droni condotto in territorio russo.

Donald Trump, la frase choc sul conflitto Russia – Ucraina

È un commento choc quello del Presidente degli Stati Uniti Donald Trump dopo l’attacco da parte dell’Ucraina all’interno dei confini della Russia.

Il tycoon, interrogato dai giornalisti e dai media americani, ha risposto ad alcune domande: in molti gli hanno chiesto se crede o meno che il conflitto Russia – Ucraina possa evolvere in una guerra con armi nucleari.

“Spero di no”, ha commentato in maniera secca il Presidente americano, non escludendo quindi del tutto la tragica ipotesi.

La condanna all’attacco da parte dell’Ucraina

Le affermazioni alla stampa americana non si sono comunque limitate a questa ipotesi choc. Donald Trump ha anche commentato negativamente l’attacco con droni all’interno dei confini russi da parte dell’Ucraina.

“Hanno dato a Putin una ragione per bombardarli a tappeto. Quella è la cosa che non mi è piaciuta”, ha commentato il Presidente americano, in riferimento alle recenti mosse del governo di Zelensky.

“Quando l’ho visto ho pensato: ora ci sarà la rappresaglia”: questa l’opinione di Trump. Il Presidente ha comunque ribadito che, se sarà necessario, sarà pronto a imporre nuove sanzioni alla Russia.

La replica di Zelensky

Nel frattempo, il Presidente ucraino Volodymyr Zelensky è intervenuto al talk show This Week per un’intervista, e ne ha approfittato per replicare ad alcune recenti dichiarazioni del Presidente statunitense.

Donald Trump, nei giorni scorsi, ha infatti paragonato Ucraina e Russia a due “bambini che lottano al parco”, affermando anche che è meglio lasciarli sfogare.

Duro l’attacco di Zelensky: “Non siamo bambini che giocano con Putin nel parco, lui è un assassino che è venuto in questo parco per uccidere i bambini” ha affermato.