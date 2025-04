Donna morta investita dal treno a Marina di Cerveteri, possibile suicidio: treni in ritardo fino a 3 ore

Giornalista professionista, è caporedattore di Virgilio Notizie. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

Una donna è morta investita sui binari di Marina di Cerveteri, vicino Roma, travolta da un treno. Si indaga sulle cause, per capire se si tratti di un incidente o di un suicidio. Inevitabile l’impatto dei rilievi sulla circolazione ferroviaria: ritardi fino a 3 ore, corse cancellate, dall’Alta Velocità agli Intercity, passando per i regionali.

La tragedia a Marina di Cerveteri

Secondo quanto riferito da Trenitalia, la donna sarebbe stata investita intorno alle ore 7:30 di mercoledì 16 aprile a Marina di Cerveteri.

La circolazione tra Ladispoli e Santa Severa è stata immediatamente sospesa.

Rilievi in corso a cura della Polizia ferroviaria di Civitavecchia.

Fermo il treno che ha travolto la donna

Fermo il treno che avrebbe investito la donna, si tratterebbe del Frecciabianca 8606 Roma Termini (6:57) – Torino Porta Nuova (13:40).

Treni in ritardo fino a 3 ore

La circolazione ferroviaria, comunica Trenitalia, risulta fortemente rallentata per gli accertamenti dell’autorità giudiziaria.

I treni Alta Velocità, Intercity e Regionali possono registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 180 minuti.

Inoltre, i regionali possono subire limitazioni di percorso o cancellazioni: qui gli aggiornamenti sui convogli in questione.

Questi, invece, i treni direttamente coinvolti e con un maggior tempo di percorrenza superiore a 60 minuti:

FB 8601 Genova Piazza Principe (5:18) – Roma Termini (10:18)

Genova Piazza Principe (5:18) – Roma Termini (10:18) IC 501 Sestri Levante (4:53) – Napoli Centrale (12:29)

Sestri Levante (4:53) – Napoli Centrale (12:29) IC 510 Salerno (6:39) – Torino Porta Nuova (17:40)