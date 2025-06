Elicottero tocca un altro velivolo e precipita vicino al monte Rota a Dobbiaco, morto il pilota Uwe Werner

Incidente in volo sulle Dolomiti, dove in seguito al contatto tra due elicotteri un velivolo è precipitato causando la morte del pilota. Il mezzo ultraleggero si è schiantato sul monte Rota, sopra Dobbiaco, in provincia di Bolzano. A perdere la vita un cittadino tedesco di 59 anni. Salvo l’uomo alla guida dell’altro elicottero, riuscito ad atterrare.

L’incidente tra elicotteri a Dobbiaco

L’incidente aereo si è verificato intorno alle 12 di venerdì 13 giugno, nella località Santa Maria di Dobbiaco, uno dei comuni montani note per le Tre cime di Lavaredo.

Ancora da chiarire la dinamica del disastro. Secondo le prime ricostruzioni, i due elicotteri ultraleggeri stavano viaggiando in coppia dall’estero in Italia, quando si sarebbero toccati in volo: uno dei due è precipitato mentre l’altro è riuscito a effettuare un atterraggio di emergenza.

Il comune di Dobbiaco, dove è avvenuto l’incidente in volo tra due elicotteri ultraleggeri

Morto il pilota caduto sul monte Rota

La vittima si chiamava Uwe Werener, un 59enne tedesco proveniente dalla Germania, unica persona a bordo del velivolo precipitato.

Oltre all’intervento del personale sanitario, sul luogo dell’incidente sono arrivati anche i Vigili del fuoco e il soccorso alpino della guardia di finanza, al lavoro per risalire alle ragioni che hanno portato allo schianto.

L’incidente aereo nel Brennero

Sempre nella mattinata di venerdì 13 giugno un altro incidente aereo vicino al confine tra Veneto e Trentino ha mandato in tilt il traffico ferroviario del Brennero.

Intorno alle 11, un velivolo è precipitato nei pressi dei binari tra i comuni di Peri e Dolcè, in provincia di Verona, per cause ancora in corso di accertamento.

Due i feriti portati in ospedale in codice rosso a Borgo Trento, le loro condizioni sarebbero stabili.