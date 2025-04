Elisa Isoardi derubata durante le riprese di Linea Verde a Livorno, il racconto del furto: "Bel danno"

Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

Elisa Isoardi ha raccontato di essere stata derubata durante le riprese di “Linea Verde”, programma che conduce su Rai 1. Il brutto episodio è avvenuto a Livorno mercoledì 23 aprile. Mentre erano in corso le riprese, alcuni ignoti hanno rotto il vetro del van con cui si sposta la troupe e hanno portato via effetti personali, tra cui la borsa della presentatrice.

Elisa Isoardi derubata: dov’è avvenuto il furto

Furto durante la registrazione di un programma televisivo. È successo a Livorno dove si stava svolgendo la nuova puntata di “Linea Verde”, trasmissione storica di Rai Uno.

Mentre le due presentatrici, Elisa Isoardi e Monica Caradonna, si trovavano sulla Terrazza Mascagni, dei ladri sono entrati in azione e hanno rubato diversi effetti personali. “Un bel danno, ma c’è di peggio”, questo il commento di Isoardi.

Fonte foto: IPA Elisa Isoardi e Monica Caradonna

La refurtiva dei ladri

I fatti risalgono a mercoledì 23 aprile data in cui è avvenuto il furto. Poco dopo essersi rese conto dell’ammanco, le due presentatrici hanno denunciato l’accaduto sui loro canali social, dopo essersi recate al comando di polizia. Nel video in cui hanno raccontato quanto successo, le due hanno fatto vedere il verbale che portavano con sé e nel quale venivano messi nero su bianco i fatti e il bottino del furto.

“Ringrazio la questura di Livorno, sono stati efficienti. Ma ci hanno rubato tutto: borsa, telefono, portafogli, carte di credito. È stata una bella trasferta… Ora torno a Roma. Un bel danno, ma c’è di peggio: in questi casi non bisogna perdere la pazienza e io non l’ho persa”, ha commentato Elisa Isoardi.

Come sottolineato dalla donna, il danno non è di poco conto. I ladri infatti hanno rubato oggetti di grande valore, sia materiale che personale.

Chi è la presentatrice di “Linea Verde”

Superato lo shock e lo spavento per il furto e per il modo in cui è stato operato – il finestrino del van è stato colpito con un oggetto pesante che ha permesso di romperlo in tanti pezzi – le due conduttrici potranno tornare presto a concentrarsi sul loro programma televisivo. Una trasmissione che però, come molte altre, è stata posticipata a causa dei tanti cambiamenti nella programmazione di tutte le reti conseguenti alla morte di Papa Francesco.

Appuntamento fisso della mattinata dei weekend su Rai Uno, “Linea Verde Italia” va in onda ogni sabato mattina. A condurlo c’è la coppia composta da Elisa Isoardi e Monica Caradonna.

Ex concorrente di Miss Italia 2000, conduttrice televisiva e volto di diversi programmi Rai, Isoardi è stata tra le conduttrici de “La prova del cuoco”. Per quanto riguarda la sua vita privata, ha avuto una lunga relazione con il leader della Lega, Matteo Salvini.