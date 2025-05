Esplosione in villa a Bagnatica vicino Bergamo, il racconto della vicina: "C'era puzza di gas da un mese"

Laureata in Storia Contemporanea e specializzata in Editoria e Giornalismo alla Statale di Milano, ha frequentato un master in Giornalismo d'Inchiesta a Roma. Giornalista professionista dal 2016, si occupa di attualità. Ha realizzato due reportage in Iraq su donne ed ex calciatori.

L’esplosione avvenuta in una villetta a Bagnatica, in provincia di Bergamo, ha provocato sei feriti di cui due in gravi condizioni, una donna estratta dalle macerie e uno dei suoi figli che hanno riportato ustioni di secondo grado. Secondo la testimonianza di una vicina di casa, c’era odore di gas già da diversi giorni.

I feriti nell’esplosione in villa

l bilancio del crollo, avvenuto in seguito all’esplosione, nella villa a Bagnatica è di 6 feriti: tre codici rossi, due gialli e uno verde.

I feriti più gravi sono una donna estratta dalle macerie e uno dei suoi figli: hanno riportato ustioni di secondo grado.

Bagnatica, in provincia di Bergamo, dove è avvenuta l’esplosione

Feriti (da codice giallo) anche il marito e l’altro figlio, oltre a una vicina di casa travolta da un muro: quest’ultima è grave. Ferita lieve anche un’altra vicina.

La testimonianza di una vicina di casa

Nella zona si sentiva odore di gas già da diversi giorni. A raccontarlo, a Bergamo News, è stata una vicina di casa. “L’odore era molto forte e lo sentivamo da un mese”, ha detto.

La signora ha detto di averlo fatto notare anche alla figlia, la quale non solo aveva confermato ma lo aveva anche riferito alla famiglia che viveva nella villetta esplosa.

La donna ha poi ribadito che l’odore era molto forte, anche se alcuni pensavano che potesse provenire da una fabbrica della zona. Proprio per questo, cioè non sapendo bene da dove proveniva l’odore, non era stata fatta alcuna segnalazione alle autorità.

Evacuate 40 persone

L’edificio interessato dallo scoppio ha 10 appartamenti, tutti inagibili. Fuori casa, dunque, perché evacuate, ci sono in tutto una quarantina di persone.

Sul posto sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco, la protezione civile e i carabinieri, oltre alla Croce Rossa.

La palazzina è scoppiata a causa di una fuga di gas, avvenuta circa alle 6:30 del mattino.