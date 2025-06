Francesca Fagnani blindata dalla Rai per altri due anni, la conduttrice di Belve ha firmato il contratto

Francesca Fagnani ha firmato un nuovo contratto biennale con la Rai. Per la prossima stagione sarebbe previsto anche un incremento delle puntate di “Belve” per la conduttrice e ideatrice del format, oltre al possibile ritorno di “Belve Crime”, che debutta in Tv proprio la sera del 10 giugno.

Francesca Fagnani e il nuovo contratto Rai

Secondo quanto riferisce Adnkronos, l’intenzione della Rai sarebbe quella di allungare la durata del programma di Francesca Fagnani che continua ad appassionare gli spettatori.

Oltre al rinnovo di due anni, alla giornalista sarebbe stato proposto di allungare la nuova edizione portando sul piccolo schermo più puntate e, dunque, più interviste.

Francesca Fagnani

Il debutto di Belve Crime

Intanto il 10 giugno alle 21.20 su Rai 2 debutta Belve Crime, la nuova versione del programma di Francesca Fagnani.

Nella prima puntata la conduttrice intervista Massimo Bossetti, condannato all’ergastolo per l’omicidio di Yara Gambirasio.

Poi c’è anche Tamara Ianni, collaboratrice di giustizia che ha permesso l’arresto di 32 componenti del Clan Spada di Ostia, grazie alle sue rivelazioni.

Altri due ospiti sono Eva Mikula, ex compagna di Fabio Savi, componente della Banda della Uno Bianca, e Mario Maccione, ex membro delle Bestie di Satana.

Il record di ascolti di Belve

Belve è un programma televisivo curato e condotto da Francesca Fagnani e nato nel 2018. Inizialmente ideato come programma di nicchia, in onda su Nove, negli anni ha consolidato la sua fama e ampliato il suo pubblico diventando un cult.

Dal 2021 va in onda su Rai 2, prima in seconda serata e attualmente in prima. Da quest’anno è stata ideata anche la versione Crime.

Nella decima stagione Belve ha segnato un record di ascolti passando dal 5,51% di share dell’ottava stagione a una media di quasi 2 milioni di telespettatori con uno share dell’11% della decima.

Nel mezzo la stagione nove è stata vista da 1.186.000 telespettatori con il 7,17% di share.

Tra le interviste che hanno avuto più risonanza, anche sui social, ci sono quelle a Fedez, Massimo Ferrero, Bianca Balti, Carla Bruni, Francesca Pascale e Piero Chiambretti.

Le interviste, intime e personali, spesso hanno poi generato dei botta e risposta tra l’ospite e un altro personaggio dello spettacolo magari citato in un aneddoto.

Uno di questi casi ha riguardato Mara Maionchi e Tiziano Ferro. La prima, ospite di Belve, rispondendo a una domanda di Fagnani ha detto di essere dispiaciuta della mancanza di riconoscenza di Tiziano Ferro.

Pronta sui social è arrivata la risposta del cantante. Anche Carla Bruni ha parlato del rapporto con la sorella Valeria Bruni Tedeschi e dell’uso che quest’ultima fa della vita dei suoi familiari per i suoi film.

Ospite a sua volta della trasmissione, la regista e attrice ha in un certo senso spiegato e giustificato quanto affermato in precedenza dalla top model.