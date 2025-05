Fuga folle in auto tra le vie di Caltanissetta in piena notte, ventenne si ribalta e viene arrestato

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un ventenne è stato arrestato a Caltanissetta per resistenza a pubblico ufficiale dopo una fuga rocambolesca per le vie della città. L’episodio si è verificato nella tarda serata di ieri quando un equipaggio della Polizia di Stato ha intimato l’alt a un veicolo in transito in Corso Umberto I, ma il conducente ha accelerato, dando inizio a un inseguimento che si è concluso con il ribaltamento dell’auto sulla SS 640.

La fuga e l’incidente

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, il conducente del veicolo, invece di fermarsi, ha imboccato contromano Corso Vittorio Emanuele, mettendo in pericolo altre autovetture in transito. La fuga si è conclusa sulla SS 640, nei pressi della rotatoria che immette sulla A 19, quando il giovane ha perso il controllo del mezzo, ribaltandosi. L’intervento dei Vigili del Fuoco è stato necessario per mettere in sicurezza l’area a causa della fuoriuscita di liquido infiammabile dall’auto incidentata.

Conseguenze e arresto

I due occupanti del veicolo sono stati portati al pronto soccorso dell’ospedale Sant’Elia per controlli, dove il conducente è risultato positivo all’assunzione di sostanze stupefacenti. Il ventenne è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e, su disposizione del Pubblico Ministero di turno presso la locale Procura della Repubblica, è stato posto agli arresti domiciliari. Durante la perquisizione dell’auto, la polizia ha sequestrato uno zaino contenente numerosi oggetti atti ad offendere e di effrazione. Le indagini sono in corso e la responsabilità dell’arrestato sarà accertata solo in seguito a sentenza definitiva.

