Furti in ospedale a Bolzano, due uomini fermati poi il caos in questura: volano testate, calci e pugni

Due cittadini marocchini sono stati denunciati per furto e uno di loro è stato arrestato per resistenza e violenza a pubblico ufficiale a Bolzano. Gli uomini sono stati sorpresi mentre tentavano di rubare biciclette presso l’ospedale San Maurizio.

Intervento della Polizia

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, nei giorni scorsi, l’Ufficio della Polizia di Stato presso l’Ospedale San Maurizio di Bolzano è stato allertato della presenza di due individui sospetti intenti ad armeggiare su alcune biciclette parcheggiate. Dopo aver diffuso una nota di ricerca, gli agenti della Squadra Volanti sono riusciti a intercettare e bloccare i sospetti nelle vicinanze dell’ospedale.

Identificazione e ulteriori accuse

Gli individui, privi di documenti, sono stati accompagnati in Questura per l’identificazione. Nel frattempo, è emerso che i due si erano resi responsabili di diversi furti nel reparto odontoiatrico, tra cui il furto di un portafoglio a un paziente disabile. I due, un 29enne e un 31enne, entrambi con precedenti per furto aggravato e ricettazione, sono stati denunciati per furto aggravato in concorso.

Tentativo di fuga e arresto

Durante le procedure in Questura, il 31enne ha tentato di fuggire. Il delinquente ha colpito gli agenti con calci e pugni, per poi scagliarsi contro il vetro della stanza d’attesa, danneggiandolo con una testata. Alla fine i poliziotti lo hanno definitivamente bloccato e immobilizzato con le manette in dotazione.

L’uomo è stato arrestato per resistenza e violenza a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato, e trattenuto in attesa del giudizio direttissimo.

Provvedimenti del Questore

Il Questore della Provincia Autonoma di Bolzano, Paolo Sartori, ha sollecitato la revoca dello status di Protezione Internazionale per entrambi, al fine di emettere un Decreto di Espulsione dal Territorio Nazionale. Sartori ha sottolineato l’inammissibilità delle aggressioni contro gli agenti di polizia e la necessità di allontanare chi non rispetta le leggi.

