Furto in una casa di Lauro vicino Avellino: ladro preso alla stazione di Napoli, bottino recuperato

E’ di un arresto il bilancio di un’operazione congiunta tra il Commissariato di P.S. di Lauro e la Polizia Ferroviaria di Napoli. Un uomo di 45 anni è stato fermato per furto all’interno di un’abitazione a Lauro.

Dettagli dell’operazione

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, nella serata di ieri, un residente di Lauro ha segnalato agli agenti che ignoti si erano introdotti nella sua casa, sottraendo monili in oro, oggetti preziosi, un computer portatile e un tablet. Le indagini immediate hanno permesso di rintracciare l’autore del furto, che è stato intercettato e fermato con l’aiuto della Polizia Ferroviaria di Napoli all’uscita della stazione Circumvesuviana di Napoli. Durante la perquisizione, la refurtiva, inclusi il computer e il tablet, è stata recuperata.

Conseguenze legali

Per quanto accertato, l’uomo è stato dichiarato in stato di arresto. Il Pubblico Ministero di turno presso la Procura della Repubblica di Napoli, informato dell’arresto, ha disposto la traduzione del 45enne presso il carcere di Poggioreale, in attesa dell’udienza di convalida. Le accuse sono attualmente provvisorie e la colpevolezza sarà determinata solo al termine del processo.

