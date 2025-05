Furto nel supermercato di piazza Fisac a Como, 45enne arrestato: cosa ha rubato e come è stato scoperto

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un 45enne è stato arrestato per furto aggravato a Como. L’uomo è stato fermato dopo aver rubato 200 euro di merce da un supermercato di piazza Fisac a Camerlata.

Intervento della Polizia

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’episodio è avvenuto ieri mattina intorno alle 9.00. Una volante è stata inviata sul posto dopo una chiamata al 112 da parte del responsabile della sicurezza interna del supermercato, che aveva segnalato il furto e il fermo del responsabile.

Dettagli dell’arresto

Giunti sul luogo, gli agenti hanno preso in consegna il 45enne, che era stato osservato dalla guardia mentre nascondeva alcune bottiglie di superalcolici in uno zaino personale. L’uomo aveva poi oltrepassato le barriere senza passare dalle casse, uscendo dalla corsia riservata “senza acquisti”.

Conseguenze legali

Una volta in Questura, sono emersi i precedenti penali e di polizia a carico dell’uomo, e la denuncia è stata formalizzata dalla proprietà del supermercato. L’uomo è stato quindi arrestato per furto aggravato. Il pm di turno, informato dell’arresto, ha disposto il trattenimento del 45enne nelle camere di sicurezza della Questura, fissando il processo per direttissima per questa mattina alle 10.00.

Provvedimenti futuri

Gli agenti della Divisione Anticrimine di Como sono già al lavoro per proporre un adeguato provvedimento amministrativo nei confronti dell’uomo una volta giudicato.

