Garlasco, il video intimo di Chiara Poggi e Alberto Stasi trovato da Marco sul pc e gli slip "repertati male"

Mentre le indagini sul delitto di Garlasco proseguono per cercare un eventuale colpevole alternativo (o un colpevole in concorso), i media tornano a parlare di due particolari: un video intimo di Chiara Poggi e Alberto Stasi del quale Marco, il fratello della ragazza, sarebbe stato a conoscenza e quattro slip da donna usati che gli investigatori non hanno mai fatto analizzare.

Il video fra Chiara Poggi e Alberto Stasi

È il settimanale Giallo a riportare stralci della deposizione di Marco Poggi ai carabinieri.

“Circa un anno fa – disse il ragazzo – andando in camera da letto di mia sorella per usare il computer e navigare su Internet, vedevo che la Chiara aveva lasciato acceso il computer ed era ancora collegato a Internet. Chiara nel frattempo si trovava nel salone e mi diceva che stava scaricando un file dal computer di Alberto con il quale era collegata via Internet tramite il programma MSN-Messenger”.

Chiara Poggi

L’allora 19enne Marco Poggi lesse i messaggi che i due fidanzati si erano scambiati. “Posso dirvi – continuò il giovane – che dal loro contenuto intuii che il file che Chiara stava scaricando doveva contenere immagini relative alla loro intimità“.

Ma il ragazzo riferì ai carabinieri di non aver voluto sapere di più: “Ho ridotto l’icona e ho giocato su quel computer per circa un’ora”. In generale, Marco Poggi utilizzava il pc nella camera della sorella per giocare. “Preciso che usavo con la Chiara lo stesso computer per cui mi è capitato di vedere la sua cartella. Non ho mai visionato sottocartelle riproducenti filmati”, disse.

Gli amici di Marco Poggi e il pc di Chiara

E a quel computer giocavano anche gli amici di Marco, che spesso frequentavano casa Poggi. Fra di essi c’era anche Andrea Sempio. Un’ipotesi che si fa strada in Procura è che qualcuno possa essersi intromesso nell’intimità digitale di Chiara Poggi, facendosi strane idee sulla ragazza.

Ma Giallo riporta anche una conversazione fra Marco Poggi e Alberto Stasi: “Dopo i funerali della Chiara, durante una visita al cimitero in compagnia di Alberto e dei miei genitori, ho chiesto ad Alberto se era in possesso di qualche video in cui era stata ripresa mia sorella. Dissi ad Alberto che volevo avere quel video. Alberto mi diceva che del video non aveva parlato con nessuno perché c’erano scene intime e ne sottolineava l’inopportunità di farlo”.

Il giallo degli slip non analizzati

Ma sulla scena del crimine in casa Poggi vennero trovate anche quattro paia di mutande da donna usate e piegate, poste all’interno di una busta sul divano.

Gli slip non vennero mai analizzati per sapere di chi fossero o chi li avesse indossati o toccati. Sul divano c’erano anche altri indumenti e oggetti.

Altre mutande mai analizzate vennero inoltre trovate sulla scrivania di Chiara e nel bagno, al primo piano della villetta. In quel bagno non vennero rilevate le impronte digitali, né si cercarono altre tracce. Non si sa se gli slip fossero di Chiara Poggi e perché si trovassero in quella busta.

La criminologa Cristina Brondoni su Giallo non usa mezzi termini nel definire quelle prove “mal repertate”.