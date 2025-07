Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Revocata la licenza al locale HAOMEN KTV di Milano dopo il ritrovamento di sostanze stupefacenti e documenti falsi durante un controllo della Polizia di Stato. Il provvedimento è stato notificato ieri sera al titolare, a seguito di ripetute violazioni e precedenti sospensioni. L’operazione è stata condotta nell’ambito delle attività di prevenzione e controllo del territorio, con l’obiettivo di contrastare i fenomeni di criminalità nei locali pubblici della città.

Il provvedimento del Questore e le motivazioni

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, il Questore di Milano, Bruno Megale, ha disposto la revoca della licenza per l’esercizio pubblico “HAOMEN KTV”, situato in via Ludovico Di Breme n° 50. La decisione è stata presa ai sensi dell’art. 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S.), nell’ambito di una più ampia strategia di prevenzione e monitoraggio dei locali pubblici milanesi, finalizzata a contrastare i fenomeni di criminalità e garantire la sicurezza dei cittadini.

Il controllo e il sequestro di sostanze stupefacenti

Il provvedimento è scaturito da un controllo effettuato lo scorso maggio dagli agenti del commissariato Quarto Oggiaro, in collaborazione con il personale del Reparto Prevenzione Crimine Lombardia e del Reparto Cinofili di Milano. Durante l’ispezione all’interno del locale, nella zona riservata al DJ e addosso a quest’ultimo, sono stati rinvenuti 5 grammi di marijuana e circa 3 grammi di cocaina, oltre a 7 sigarette artigianali contenenti marijuana. Per questi motivi, il DJ è stato denunciato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Ulteriori ritrovamenti e denunce

Nel corso dello stesso controllo, gli agenti hanno scoperto all’interno di una stanza una scatola contenente 16 grammi e mezzo di cocaina e 2 pasticche di ecstasy dal peso complessivo di 1 grammo. Inoltre, uno degli avventori presenti nel locale è stato denunciato per possesso di documento falso, dopo essere stato trovato in possesso di un documento non autentico.

Precedenti sospensioni e frequentazioni pericolose

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, il locale HAOMEN KTV era già noto alle forze dell’ordine come luogo di ritrovo per persone pregiudicate. Nel corso degli anni, la struttura è stata destinataria di 5 decreti di sospensione della licenza durante le precedenti gestioni e di un 6° decreto di sospensione nel periodo della gestione attuale, sempre per problematiche analoghe legate alla criminalità e alla sicurezza pubblica.

Le ragioni della revoca definitiva

La revoca della licenza rappresenta una misura definitiva adottata dalle autorità per interrompere una situazione ritenuta pericolosa per l’ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini. La presenza di sostanze stupefacenti, la detenzione ai fini di spaccio, il possesso di documenti falsi e la frequentazione da parte di soggetti pregiudicati hanno portato il Questore a ritenere necessario il provvedimento, al fine di prevenire ulteriori episodi di criminalità e garantire la tranquillità della zona.

Le attività di controllo sul territorio

Le operazioni di monitoraggio e controllo dei locali pubblici da parte della Polizia di Stato proseguono costantemente su tutto il territorio di Milano. L’obiettivo è quello di prevenire e contrastare i fenomeni di spaccio di sostanze stupefacenti, detenzione illecita e altri reati che possono mettere a rischio la sicurezza dei cittadini. L’azione delle forze dell’ordine si inserisce in un quadro più ampio di collaborazione tra le diverse articolazioni della Polizia e le istituzioni locali.

Le reazioni della comunità e delle istituzioni

La decisione di revocare la licenza al locale HAOMEN KTV è stata accolta con favore da parte della comunità locale e delle istituzioni, che hanno sottolineato l’importanza di mantenere alta l’attenzione sui luoghi di aggregazione, soprattutto quando si riscontrano episodi di spaccio, detenzione di droga e documenti falsi. Le autorità hanno ribadito la volontà di proseguire con controlli mirati e interventi tempestivi per tutelare la sicurezza pubblica.

Conclusioni e prospettive future

La chiusura definitiva del locale rappresenta un segnale forte da parte delle forze dell’ordine nella lotta contro la criminalità nei locali pubblici. L’auspicio è che simili provvedimenti possano contribuire a ridurre il rischio di episodi di spaccio e altri reati, rafforzando la fiducia dei cittadini nelle istituzioni. Le attività di prevenzione e controllo continueranno nei prossimi mesi, con particolare attenzione alle aree più sensibili della città.

Per ulteriori dettagli sull’operazione e sulle attività della Polizia di Stato a Milano, è possibile consultare il sito ufficiale delle forze dell’ordine.

IPA