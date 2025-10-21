Il padre di Elisabetta Gregoraci denunciato dall'ex compagna: "Mario mi riempiva di botte, ho perso un bimbo"

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Mario Gregoraci, il padre 75enne della conduttrice Elisabetta, è stato denunciato per stalking e maltrattamenti dall’ex compagna Rosita Gentile, 56enne residente a Soverato. La donna accusa l’uomo di averle inflitto vessazioni e violenze per 12 anni. In un caso sarebbe arrivato a minacciarla di morte puntandole un coltello alla gola.

Elisabetta Gregoraci, il padre Mario accusato di violenze dall’ex compagna

La notizia relativa alla denuncia, che ha fatto scattare l’inchiesta della procura di Catanzaro, è stata data dal sito “Calabria7”.

Il portale ha anche raccolto le dichiarazioni sulla vicenda di Rosita, che sostiene di essere stata vittima per anni di atteggiamenti prevaricatori e violenti messi in atto da Mario Gregoraci, ora indagato per stalking e maltrattamenti.

“Ho conosciuto Mario a Soverato, lui si era presentato come il principe azzurro, diceva di pensarmi sempre, che ero unica, che solo io riuscivo a capirlo. Nel tempo la maschera è caduta e lui ha rivelato il suo vero volto”, ha raccontato la 56enne.

Rosita ha riferito che quando c’erano delle discussioni con il padre della showgirl spesso la situazione degenerava in prevaricazioni e minacce di morte. In un’occasione, il 75enne avrebbe afferrato un coltello e lo avrebbe puntato alla gola dell’allora compagna.

Rosita Gentile: “Mi seguiva ovunque”

La 56enne ha raccontato anche di essere stata massacrata di schiaffi che le avrebbero procurato lividi visibili per giorni. E ancora, il signor Gregoraci avrebbe strattonato la donna tirandola per i capelli da una parte all’altra della casa, facendole sbattere la testa sul piano cottura.

Gentile ha inoltre sostenuto che l’ex compagno le rivolgeva frasi umilianti (“Tu non sei niente”) mentre era intenta ad asciugarsi il sangue che fuoriusciva dalle ferite.

“Mi seguiva ovunque – ha spiegato la 56enne – mi faceva videochiamate per sapere dove fossi, minacciava di tagliarmi i vestiti con la forbice”.

In alcuni casi, Rosita ha provato a troncare con Mario. Alla fine, però, tornava sempre da lui, speranzosa di un cambiamento che non sarebbe mai avvenuto. Anzi la situazione sarebbe via via andata a peggiorare.

Il racconto sul figlio perso

Rosita ha dichiarato anche di essere rimasta incinta, ma che a causa delle forti botte subite ha perso il bambino. Nel 2024 ha deciso di dire basta e di denunciare il compagno.

Il prossimo 5 novembre, nel corso dell’udienza preliminare, il tribunale di Catanzaro dovrà decidere se rinviare a giudizio il padre di Elisabetta Gregoraci.

La versione dell’avvocata di Gregoraci

L’avvocata Ramona Gualtieri, che assiste Mario Gregoraci, ha spiegato al sito Calabria7 che “è stata proposta una versione unilaterale dei fatti, paventando un’alterazione di un rapporto deterioratosi nel tempo”.

La legale ha aggiunto che esistono “dei procedimenti penali che vedono Gregoraci persona offesa da condotte consumate dalla Sig.ra Gentile”.