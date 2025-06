Incendio nella notte in un ospedale di Amburgo in Germania, 3 morti e decine di feriti

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Tragedia in Germania. Tre persone sono morte a causa di un incendio divampato nella notte in un ospedale ad Amburgo. Numerosi i feriti, circa una cinquantina, due dei quali sarebbero in pericolo di vita. Il rogo, divampato al piano terra della struttura, è stato domato dai vigili del fuoco. Ancora da chiarire le cause.

Incendio in un ospedale ad Amburgo

L’incendio è scoppiato nel cuore della notte tra sabato 31 maggio e domenica 1 giugno ad Amburgo, nel nord della Germania.

Il rogo è divampato all’interno dell’ospedale Marienkrankenhaus, nel quartiere Hohenfelde.

Fonte foto: Getty

Il bilancio: 3 morti e numerosi feriti

Nell’incendio sono morte tre persone, tutte adulte. Lo riporta l’agenzia tedesca Dpa.

Oltre 50 i feriti a causa del rogo: un portavoce dei vigili del fuoco ha riferito che 16 persone sono rimaste gravemente ferite e 36 in modo lieve.

Alcuni dei feriti sono stati curati al pronto soccorso dell’ospedale, gli altri trasportati negli ospedali vicini. Tra i feriti gravi due sarebbero in pericolo di vita.

Cosa è successo

I vigili del fuoco arrivati sul posto con decine di squadre e mezzi sono intervenuti per soccorrere e portare le persone fuori dall’edificio e spegnere le fiamme.

Il rogo è stato domato nelle prime ore di domenica mattina, completate le operazioni di soccorso. Alcune parti dell’ospedale sono state evacuate.

Il Marienkrankenhaus ha 600 posti letto ed è uno dei più grandi ospedali religiosi della Germania settentrionale.

Secondo quanto emerso, le fiamme sono partite da una stanza del reparto geriatrico al piano terra dell’ospedale.

Il rogo si è poi esteso al primo piano, con il fumo che ha invaso tutti e quattro i piani della struttura.

Ancora da chiarire le origini dell’incendio, in corso gli accertamenti.