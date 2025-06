Investito sulla statale a Selargius, 46enne morto sul colpo: camminava a bordo strada, conducente ubriaca

Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

Tragico incidente sulla statale 554 a Selargius, nel Cagliaritano. Qui un uomo di 46 anni, di origine nigeriana, è morto sul colpo dopo essere stato investito. La vittima è deceduta sul colpo: secondo le prime ricostruzioni, sarebbe stato travolto mentre camminava a bordo strada. A guidare l’auto una 25enne che è risultata positiva al test alcolemico.

Incidente sulla statale 554 a Selargius

Incidente stradale in Sardegna dove ha perso la vita un 46enne di cittadinanza nigeriana. È stato travolto mentre camminava a piedi lungo la statale 554. Fatale l’impatto, l’uomo è deceduto sul colpo.

Le indagini sono subito partite: dovranno appurare la dinamica dei fatti e stabilire se la vittima stesse attraversando la strada quando è stata travolta dall’auto. A bordo di essa erano presenti 4 giovani della zona. Alla guida c’era una ragazza di 25 anni che è risultata positiva all’alcoltest.

© 2025 OpenMapTiles | © 2025 OpenStreetMap contributors | © 2025 TomTom | Tuttocittà

Il luogo dell’incidente stradale

La dinamica e il luogo dell’impatto: chi era la vittima

Notte tragica nel Cagliaritano quella a cavallo tra sabato 28 e domenica 29 giugno. Qui, intorno alle 5 del mattino, un uomo è stato investito da una BMW mentre entrambi percorrevano la statale 554, arteria di collegamento tra Cagliari e i centri dell’hinterland.

La vittima era un cittadino nigeriano, senza fissa dimora, ospite di una struttura sociale di Selargius. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo stava tentando di attraversare – a piedi – la strada all’altezza dell’incrocio con Settimo San Pietro.

Sul luogo dell’incidente, all’altezza dell’incrocio semaforico con via Roma, a Selargius, si sono precipitati i carabinieri di Quartu, i vigili del fuoco e l’ambulanza del 118 che non hanno potuto nulla. La strada è stata poi chiusa per operare i rilievi del caso.

La conducente era ubriaca

Dopo l’impatto, la conducente dell’auto si sarebbe fermata a prestare soccorso all’uomo travolto mentre si trovava sul ciglio della strada. Assieme a lei anche altri automobilisti giunti sul luogo e i passeggeri della BMW

A bordo dell’auto infatti si trovavano quattro giovani di Assemini e Cagliari. Naturalmente l’impatto ha colpito anche loro. Hanno riportato ferite lievi e sono stati trasportati, per accertamenti, in ospedale, al Brotzu e al Policlinico di Monserrato. Le loro condizioni dopo l’incidente non sarebbero gravi.

La conducente dell’auto – una 25enne – è risultata positiva al test alcolemico.