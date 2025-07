Jeff Bezos dopo il matrimonio a Venezia avrebbe lasciato 45 mila euro di mancia al personale dell'hotel Aman

Jeff Bezos non ha badato a spese per il suo matrimonio stellare a Venezia. E non avrebbe nemmeno badato al portafogli quando si è trattato di lasciare la mancia. Si sussurra che ‘Mr Amazon’, all’hotel 7 stelle Aman presso cui ha alloggiato con la neo moglie Lauren Sanchez, abbia lasciato un ‘omaggio’ da 45mila euro.

Jeff Bezos, matrimonio stellare a Venezia e mancia da 45mila euro all’hotel

Il miliardario Bezos è noto per essere molto generoso e assai brillante. Chi lo conosce, infatti, non è rimasto colpito dalle indiscrezioni che sostengono che abbia lasciato una mancia da 45mila euro all’hotel Aman.

“Ciao Venezia”, sarebbe stato il messaggio con cui ‘Mr Amazon’ avrebbe salutato calorosamente il personale della struttura extra lusso prima di lasciare la laguna.

ANSA Jeff Bezos a Venezia

L’Aman non smentisce la cifra della mancia

L’Aman non ha confermato la voce relativa alla maxi mancia, ma non l’ha nemmeno smentita. Ammesso e non concesso che l’indiscrezione corrisponda a verità, i 45mila euro di mancia si sarebbero aggiunti ai 3 milioni già lasciati dal magnate in donazioni come ultimo atto di riconoscenza verso la città veneta.

Quanto ha speso complessivamente ‘Mr Amazon’ per le nozze?

Sanchez e Bezos hanno organizzato il loro evento nuziale in grande stile, curando ogni minimo dettaglio. Secondo Forbes, l’imprenditore ha speso complessivamente circa 20 milioni di euro.

Il patron di Amazon è il quarto uomo più ricco del mondo e il suo patrimonio, aggiornato a giugno 2025, è stimato a 237 miliardi di euro.

Come si è arrivati alla maxi cifra di 20 milioni di euro? Per il semplice fatto che i neo coniugi hanno pagato hotel, feste esclusive, taxi, abiti, ospiti e ogni altro genere di comodità per gli oltre 200 invitati che sono sbarcati a Venezia per i festeggiamenti.

Per tre giorno interi, il capoluogo veneto si è trasformato nell'”ombelico del mondo” dei vip mondiali. In laguna si sono viste personalità del calibro di Oprah Winfrey, Kim Kardashian, Orlando Bloom, Kris Jenner, Ivanka Trump, Vittoria Ceretti e Leonardo Di Caprio.

Il matrimonio si è svolto sull’isola di San Giorgio Maggiore ed è stato top secret: si dice che, per motivi di sicurezza, nemmeno gli invitati avessero informazioni sull’evento, di cui sarebbero stati comunicati solo gli orari e i dress code.