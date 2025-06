La bimba di 5 mesi trovata morta a Villa Pamphili potrebbe essere stata strangolata

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Potrebbe essere stata strangolata la bimba di 5 mesi trovata morta a Villa Pamphili a Roma. È quanto ipotizzano gli inquirenti alla luce dell’esito dell’autopsia effettuata sul corpo della piccola. Si attendono i risultati del dna per accertare l’identità della bambina e della donna, che potrebbe essere sua madre. I due corpi senza vita sono stati trovati a distanza di circa 200 metri.

L’autopsia sul corpo della bimba morta a Villa Pamphili

Gli inquirenti, coordinati dalla Procura di Roma, ipotizzano che la bimba trovata morta sabato pomeriggio a Villa Pamphili a Roma potrebbe essere stata uccisa per strangolamento. A suggerire questa ipotesi, come riportato da ANSA, è stata l’autopsia effettuata sul corpicino della piccola.

Gli inquirenti sono in attesa dei risultati del dna per accertare la identità della piccola e della donna, probabilmente madre della bambina, trovata senza vita nel parco romano a circa 200 metri di distanza.

Fonte foto: ANSA

Vigili del fuoco e polizia sul luogo del ritrovamento a Villa Pamphili a Roma.

L’autopsia sul cadavere della donna morta a Villa Pamphili

I primi esiti dell’autopsia condotta sul cadavere della donna hanno indicato che sul corpo non risultano esserci segni di violenza. Sono stati individuati diversi vistosi tatuaggi, tra cui un surf con un teschio e un disegno floreale. I tatuaggi potrebbero essere utili anche per risalire all’identità della donna.

Le due potrebbero essere straniere e, in particolare, scandinave o provenienti dall’Est Europa. Non si esclude che la bimba sia nata all’estero e che la coppia si trovasse in Italia non da molto.

Madre e figlia, in base a quanto riferito ancora da ANSA, avrebbero vissuto all’interno di Villa Pamphili, dormendo in giacigli di fortuna per trascorrere la notte.

Gli esami tossicologici serviranno a capire se la donna sia morta a causa di una overdose.

Nuovi sopralluoghi a Villa Pamphili a Roma

Gli investigatori hanno effettuato nuovi sopralluoghi a villa Pamphili, con l’obiettivo di individuare elementi utili a far luce sul caso. La polizia sta raccogliendo diverse testimonianze e sta vagliando le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona.

Il racconto del testimone che ha trovato la bimba a Villa Pamphili

Mattino Cinque ha riportato il racconto dell’uomo che, assieme a due ragazze, ha ritrovato il cadavere della bimba morta a Villa Pamphili. Le sue parole: “Abbiamo notato che, dietro a una sterpaglia, era adagiato a testa in giù un corpicino“.

I tre hanno zoomato col telefono “per capire se, come speravamo, potesse essere un bambolotto di plastica”. “Abbiamo visto un qualcosa di completamente fermo e immobile” ha aggiunto l’uomo.