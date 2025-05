La madre di Andrea Sempio a Le Iene parla di un litigio tra Chiara Poggi e Stefania Cappa prima dell'omicidio

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

La madre di Andrea Sempio ha citato un presunto un litigio fra Chiara Poggi e la cugina Stefania Cappa, il giorno prima del delitto di Garlasco. La donna, ascoltata da Le Iene prima che l’indagine sul figlio diventasse pubblica, ha affermato che ci sarebbe una testimone della lite. In giornata il figlio Andrea Sempio non si è presentato all’interrogatorio.

La rivelazione della madre di Andrea Sempio

La rivelazione della madre di Andrea Sempio, anticipata da Adnkronos, risale a una telefonata con l’inviato de Le Iene Alessandro De Giuseppe, avvenuta precedentemente all’ufficializzazione dell’indagine sul figlio.

La donna ha affermato che una testimone avrebbe assistito, il giorno prima del delitto, a una lite sospetta tra Chiara Poggi e sua cugina Stefania Cappa, senza però riferirne nulla alle forze dell’ordine. Secondo la madre, inoltre, “in pochi credono davvero che Alberto sia l’assassino”.

Andrea Sempio

Le conversazioni sono oggetto di approfondimento nella puntata di martedì 20 maggio, come anticipato da un comunicato Mediaset.

Il super testimone annunciato a Le Iene

Tra i contenuti previsti per l’appuntamento in prima serata su Italia 1, firmato da Alessandro De Giuseppe e Riccardo Festinese, trova spazio anche il racconto di un testimone anonimo, identificato come “Carlo”, che ricorda di aver parlato con una donna di Tromello subito dopo l’omicidio.

La donna gli avrebbe descritto un comportamento anomalo di Stefania Cappa, vista entrare agitata in una casa con un borsone. Carlo precisa che non ha mai menzionato un alare da camino, smentendo alcune ricostruzioni giornalistiche.

Raggiunto nuovamente il giorno dopo dall’inviato, l’uomo ha ribadito che Stefania appariva sconvolta e trasportava un borsone, mentre si sarebbe udito il suono di un oggetto lanciato in un fosso. Carlo chiarisce inoltre che i testimoni della scena erano già in età avanzata al tempo e oggi sono deceduti.

Secondo l’uomo, questa versione dei fatti sarebbe rimasta inascoltata all’epoca dell’omicidio per mancanza di interesse da parte degli inquirenti.

Chiara Poggi, Paola e Stefania Cappa

Nel servizio è presente anche una selezione di messaggi vocali inviati da Paola Cappa, cugina di Chiara Poggi, e legati al delitto di Garlasco. Di recente si era diffusa la voce secondo cui la sorella di Stefania Cappa avrebbe mandato un sms in cui affermava che Stasi fosse da loro “stato incastrato”.

Tuttavia Francesco Chiesa Soprani, ex amico della ragazza e destinatario dei messaggi, ha fornito spontaneamente a Le Iene centinaia di comunicazioni tra loro, comprese note vocali e testi riguardanti l’omicidio. Dai contenuti consegnati non emerge alcuna traccia di quella frase, né nei messaggi scritti né in quelli audio.

Tra le registrazioni, invece, spicca un messaggio in cui Paola afferma: “Guarda io non ho mai aperto bocca, però arriverà il giorno che la apro. Voglio essere pagata fior di milioni…però dirò tutto, tutto, tutto, tutto”.