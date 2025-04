Lo accoltella in testa sul treno a Lodi: arrestato 20enne, forse un regolamento di conti per un monopattino

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

Un ragazzo di 20 anni, di origini colombiane, è stato arrestato a Lodi con l’accusa di tentato omicidio, dopo aver accoltellato alla testa un 18enne egiziano su un treno regionale fermo alla stazione. Il giovane ferito è stato trasportato in ospedale in gravi condizioni: la prognosi è riservata. Il movente? Un presunto furto di monopattino. Ma gli investigatori non escludono altri scenari, tra cui regolamenti di conti legati allo spaccio di droga.

L’aggressione sul treno a Lodi

Come riporta Ansa, i fatti risalgono alla notte tra sabato 12 e domenica 13 aprile. I due giovani viaggiavano sullo stesso treno regionale: il 18enne era salito a Piacenza.

Quando il convoglio è giunto a Lodi, il 20enne è sceso, ha legato il suo cane molosso a un palo nei pressi della stazione e poi è risalito a bordo con il volto coperto da un passamontagna.

Appena avvistata la vittima, l’ha aggredita con un coltello dalla lama di 30 centimetri, colpendolo con ferocia alla testa. Un attacco improvviso e brutale, avvenuto davanti ad altri passeggeri.

L’arresto immediato

L’allarme è stato lanciato da alcuni testimoni presenti nel vagone. Poco dopo, un agente delle volanti, in servizio nei pressi della stazione, ha fermato l’aggressore mentre cercava di fuggire.

Il giovane colombiano è stato arrestato in flagranza e portato nel carcere di Lodi. La Polizia ha sequestrato l’arma del delitto e ha avviato le indagini per ricostruire l’intera dinamica.

Il movente: il furto di un monopattino

Agli inquirenti, il 20enne ha raccontato di aver riconosciuto nel 18enne l’autore del furto del suo monopattino e di aver deciso di vendicarsi. Questa versione, però, non convince del tutto gli investigatori.

Non è escluso che l’episodio possa essere collegato a contrasti pregressi o addirittura a rivalità nello spaccio.

Le indagini sono in corso: gli agenti stanno esaminando le telecamere di videosorveglianza e raccogliendo testimonianze.

Le condizioni della vittima

Il ragazzo accoltellato è stato soccorso dal personale del 118 e portato all’ospedale Maggiore di Lodi, dove è stato sottoposto a un intervento chirurgico. Le sue condizioni sono gravi e i medici mantengono la prognosi riservata.