Malore per Klaus Davi, ricoverato in Calabria dopo aver perso i sensi a San Ferdinando: "Pressione molto alta"

Momenti di apprensione per Klaus Davi, ricoverato in ospedale dopo essere svenuto improvvisamente. Il giornalista ha perso i sensi mentre si trovava sul lungomare di San Ferdinando, in Calabria, dove era impegnato in un’inchiesta sui rapporti tra ultrà delle curve milaniste e criminalità organizzata.

Il ricovero di Klaus Davi

Ai colleghi che l’hanno contattato Davi ha spiegato di trovarsi all’ospedale di Reggio Calabria “Santa Maria degli Ungheresi di Polistena”, per essere sottoposto ad accertamenti dopo aver perso conoscenza durante una passeggiata nel pomeriggio di domenica 11 maggio.

Il giornalista ha dato rassicurazioni sulle sue condizioni, prevedendo di essere dimesso nell’arco di poche ore, al massimo nella giornata di martedì 13 maggio.

Il malore

Raggiunto dal Corriere della Sera, il massmediologo ha spiegato di essere al lavoro da mesi, nell’ambito dell’inchiesta “Doppia curva”, sull’omicidio di Antonio Bellocco, esponente del clan ‘ndranghetista di Rosarno ucciso a coltellate dal leader degli ultras dell’Inter Andrea Beretta.

"Ho iniziato a non stare bene al mattino – ha raccontato – mi ero svegliato prestissimo, alle 5, per fare la posta al fratello di Antonio Bellocco, Umberto, detto Berto, altro capo dell'ndrangheta, indagato nel procedimento della Dda di Milano che, settimana scorsa, ha comportato l'arresto di sette persone nell'ambito dell'inchiesta "Doppia curva", tranne appunto Bellocco che resta indagato a piede libero".

All’improvviso il malore e la perdita di conoscenza che hanno reso necessario il trasporto in ospedale, dove i medici hanno deciso di tenerlo sotto osservazione.

Come sta

Al sito Mowmag, Klaus Davi ha detto che al momento del ricovero la “pressione era molto alta“, ma di non sapere ancora le cause dello svenimento, per il quale sta effettuando esami del sangue e sul cuore.

Nonostante la notte tranquilla in ospedale, il 59enne saggista e opinionista non ha nascosto gli attimi di paura dopo il risveglio: “Quando svieni, ti spaventi molto. Pensi sempre che possa esserci qualcos’altro”.