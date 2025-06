Malore per uno dei Village People a Palermo, Victor Willis rianimato sul palco davanti al ministro Giuli

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

È stato forse causato dalla disidratazione il malore che ha avvertito Victor Willis, cantante dei Village People, nel corso di un concerto che si stava tenendo a Palermo. Lo show è stato prontamente interrotto per permettere all’artista 73enne di ricevere le cure in ospedale. Dopo il ricovero, l’uomo è stato dimesso, pronto per fare ritorno negli Stati Uniti.

Malore per il cantante dei Village People

Nella serata di ieri – domenica 22 giugno 2025 – al Teatro di Verdura di Palermo era in corso il concerto dei Village People, storica band statunitense di disco music, famosa per canzoni come Y.M.C.A. o Macho Man. La serata inaugurava la rassegna Sicilia Jazz festival.

Dopo circa tre quarti d’ora dall’inizio del concerto, durante l’esecuzione del brano Key West, il 73enne cantante della band, Victor Willis, è stato colto da un malore.

Fonte foto: ANSA Victor Willis sul palco con Donald Trump: il cantante dei Village People ha avuto un malore durante un concerto a Palermo

Il cantante si è accasciato al suolo e gli altri membri della band hanno prontamente cercato di soccorrerlo, fino a quando un medico presente tra il pubblico è giunto per dare una mano, in attesa dei soccorsi.

Il ricovero a Palermo

Dopo qualche minuto il cantante è stato trasportato in ambulanza con una barella, e poi portato all’ospedale Villa Sofia, dove sono stati effettuati tutti gli accertamenti necessari.

Willis “è stato soccorso immediatamente dai sanitari dell’organizzazione e portato in ambulanza presso il pronto soccorso più vicino come richiesto dai medici che hanno prestato il primo soccorso – hanno spiegato con una nota gli organizzatori – La moglie anch’ella presente, visibilmente preoccupata, ha dichiarato che non era mai accaduto nulla del genere durante la lunga carriera dell’artista”.

“Inoltre – conclude poi la nota – il cantante durante i due giorni di prove con l’Orchestra era apparso in ottima forma manifestando grande entusiasmo ed apprezzato per questo inedito progetto con l’Orchestra Jazz Siciliana”.

Le condizioni di Victor Willis

Secondo l’ufficio stampa del nosocomio, come riportato dal Giornale di Sicilia, Victor Willis è stato colto presumibilmente da un collasso con disidratazione.

Come spiegato dagli organizzatori della serata, “dopo i primi accertamenti ed esami medici, il leader dei Village People ha chiesto di firmare volontariamente le dimissioni, per tornare in America come da programma”.

In alcune recenti interviste, Willis aveva sostenuto a sorpresa che Y.M.C.A., il più grande successo della band, non fosse un inno gay, ringraziando pubblicamente Donald Trump per aver scelto il brano come colonna sonora della sua campagna elettorale.