Matteo Formenti trovato morto, il bagnino era indagato per il bimbo annegato in piscina: ipotesi suicidio

L’ipotesi principale riguardo alla morte di Matteo Formenti, il bagnino di 37 anni trovato morto a Cologne, nel Bresciano, è il suicidio. Formenti era indagato per omicidio colposo dopo la morte di un bambino nel parco acquatico di Castrezzato, sempre in provincia di Brescia, dove lavorava.

Le prime indagini sul cadavere di Matteo Formenti, il bagnino di 37 anni ritrovato morto a Cologne, in provincia di Brescia, il 25 giugno, farebbero supporre agli inquirenti che possa trattarsi di un suicidio.

A suggerire questa ipotesi sarebbero, secondo il Giornale di Brescia, sia le condizioni in cui il corpo del bagnino è stato ritrovato, sia il contesto, visto che Formenti era indagato per omicidio colposo.

Era infatti tra i bagnini che prestavano servizio al parco acquatico Tintarella di Luna di Castrezzato lo scorso 20 giugno, quando un bambino di quattro anni è sfuggito al controllo del padre, cadendo in piscina. Il bimbo ha perso i sensi ed è morto due giorni dopo, in ospedale.

Formenti era indagato per omicidio colposo, ma non poteva avere la certezza di esserlo. La sua scomparsa infatti risale a lunedì 23 giugno, quando i carabinieri avrebbero dovuto comunicargli l’avviso di garanzia.

È però ragionevole pensare che il bagnino potesse supporre di essere tra gli indagati. Subito dopo l’incidente, i carabinieri arrivati al parco acquatico gli avevano infatti sequestrato il cellulare.

Una delle principali ipotesi sulla morte del bambino è che ci siano state alcune mancanze nella sorveglianza da parte del personale del parco.

A comunicare l’ufficialità del ritrovamento di Formenti è stato Gabriele Zotti, sindaco di Chiari, comune confinante con quello di Cologne, dove il cadavere del bagnino è stato individuato. Zotti ha commentato:

Non ho ancora sentito la famiglia ma so che i carabinieri stanno andando dai familiari di Matteo per dare loro la notizia ufficiale. La nostra comunità è stata colpita da 3 suicidi in una settimana, ognuno con la propria storia e ognuno con le proprie verità. Come sindaco e come padre, invito tutti a un momento di riflessione e di preghiera, prima di giudicare e sentenziare.