Maxi traffico di cocaina, portuale 35enne arrestato a Genova: sequestrati 145 kg di droga

Un portuale 35enne di Genova è stato arrestato per concorso in traffico internazionale di stupefacenti, a seguito di un’indagine complessa condotta dai Carabinieri del Nucleo Investigativo. L’ordine di custodia cautelare è stato emesso dal gip del Tribunale di Genova su richiesta della locale Procura della Repubblica, che ha concordato con il quadro indiziario fornito dai militari.

Dettagli dell’operazione

Secondo quanto si legge sul sito dei Carabinieri, l’indagine è scaturita dal sequestro di 145 kg di cocaina e dall’arresto di due uomini per traffico internazionale di sostanze stupefacenti nel febbraio 2024. Il portuale arrestato forniva appoggio logistico e dettagli per agevolare l’ingresso e i movimenti dei due soggetti nell’area portuale genovese.

Il ruolo del portuale

Il dipendente della società “Spinelli” accompagnava i complici in un sopralluogo all’interno del porto, mostrando le vie di accesso e di fuga. Consegnava loro un badge plastificato per l’accesso all’area portuale e indicava il punto preciso in cui era stato allocato il container. Inoltre, informava tramite messaggistica telematica della presenza di estranei nei pressi del container, dando il via libera all’azione criminosa.

L’intervento dei Carabinieri

Quella notte, all’ingresso dei cancelli che consentono l’accesso alle aree portuali di stoccaggio dei container, i Carabinieri hanno individuato due persone all’interno di una Fiat Panda rossa, la cui targa non risultava censita tra quelle autorizzate. Intuendo che potessero ritirare un ingente carico di stupefacente, hanno deciso di procedere al controllo del veicolo. Il conducente ha tentato di fuggire, speronando un’auto dei Carabinieri, ma è stato bloccato insieme al complice.

Il sequestro e gli arresti

All’interno dell’abitacolo sono stati rinvenuti 4 borsoni contenenti 145 kg di cocaina, suddivisa in 130 panetti, e telefoni cellulari. I due italiani, di 50 e 60 anni, sono stati arrestati per traffico di sostanze stupefacenti, resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato.

Ulteriori accertamenti

Dagli ulteriori accertamenti tecnici, effettuati anche con la sezione Cyber del Reparto Operativo, è emerso che il portuale utilizzava un nickname per le comunicazioni con i complici, dai quali si aspettava di ricevere come compenso 100.000 euro. Per ulteriori dettagli, visita il sito: Genova.

