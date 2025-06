Morta Harley Zuriatti ex concorrente di Affari Tuoi, Amadeus ricorda la 29enne e quell'abbraccio in tv

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Il conduttore televisivo Amadeus ha ricordato con una storia sul suo profilo Instagram ufficiale Harley Zuriatti, ex concorrente dello show Affari Tuoi, morta a 29 anni a causa di un tumore all’utero, malattia che aveva scelto di raccontare proprio grazie alla partecipazione al programma televisivo di Rai 1.

Il ricordo di Amadeus

Amadeus ha dedicato una storia sul suo profilo Instagram ufficiale a Harley Zuriatti, ex concorrente di Affari Tuoi morta sabato 21 giugno dopo una lunga malattia, che aveva raccontato durante la sua partecipazione al programma.

L’ex conduttore della trasmissione Rai ha condiviso un’immagine dell’abbraccio tra lui e la concorrente, avvenuto durante la puntata scrivendo: “Un abbraccio che non dimenticherò, ciao Harley”.

Fonte foto: ANSA Amadeus alla conduzione di Affari Tuoi

In un’altra storia, Amadeus ha anche dedicato un saluto ad Andrea, marito della concorrente, presente durante la puntata, che ha annunciato la morte della moglie sui social.

La morte di Harley Zuriatti

Lo scorso 21 giugno Andrea Fiorillo, il marito di Harley Zuriatti, ha annunciato dai propri profili social la morte della moglie a causa di un tumore all’utero.

“Harley ora non soffre più ed è libera da qualsiasi malattia. Grazie a tutti” ha scritto nel post Fiorillo, sul profilo con cui la moglie si era impegnata nell’attivismo per i malati oncologici. Zuriatti aveva raccontato in un’intervista:

Molte attiviste oncologiche cominciano a parlare della loro malattia quando ne sono ormai fuori. Io ho cercato di incominciare da subito, dandomi un po’ di forza. È difficile parlare di un problema di cui già la tua vita è piena, però mi è venuta come una vocazione, volevo aiutare gli altri.

La partecipazione ad Affari Tuoi

Era proprio per dare visibilità alla sua malattia e a tutti i malati oncologici che la ragazza, morta a 29 anni, aveva deciso di partecipare ad Affari Tuoi, quando ancora era condotto da Amadeus.

Zuriatti aveva raccontato di aver scoperto il programma durante le sessioni di chemioterapia a cui si doveva sottoporre per cercare di contenere la progressione del tumore.

La ragazza aveva raccontato che si sarebbe anche operata a breve e aveva dedicato la sua partecipazione a tutti i malati oncologici.