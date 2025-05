Morta Teresa Vergalli staffetta partigiana emiliana Anuska, il ricordo commosso di Elly Schlein

Giornalista pubblicista, SEO copywriter e web editor, classe 1991. Ha lavorato come redattrice per diverse testate giornalistiche. Oltre a quella per la scrittura, coltiva una grande passione per i viaggi. Vive in Sicilia da sempre ma, ogni volta che ne ha la possibilità, ama esplorare nuove realtà e culture.

Teresa Vergalli, partigiana conosciuta come Anuska, è morta all’età di 98 anni. A dare l’annuncio della scomparsa, il comitato provinciale dell’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia di Roma. Elly Schlein ha voluto dedicare alla donna un commosso ricordo: “Scompare una donna che per tutta la vita non ha fatto altro che difendere i diritti e la libertà”, ha affermato la segretaria del Pd.

Addio a Teresa Vergalli: aveva 98 anni

Teresa Vergalli, staffetta partigiana emiliana e testimone degli orrori della guerra, è morta all’età di 98 anni.

A dare l’annuncio della scomparsa è stato il comitato provinciale dell’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia di Roma. Il comunicato esprime le condoglianze alla famiglia, oltre che alla sezione Anpi Appio, di cui Vergalli faceva parte.

Anche Elly Schlein ha voluto ricordare la staffetta partigiana

La donna era nata a Bibbiano e fu protagonista in prima persona della Resistenza.

Dopo la guerra, si è dedicata a insegnare e a militare in politica, predicando alle nuove generazioni l’importanza della libertà.

Le gesta di Anuska

Teresa Vergalli è stata una staffetta partigiana, nota con il nome di battaglia “Anuska”. All’inizio del secondo conflitto mondiale, iniziò a partecipare alla Resistenza, di cui anche il padre faceva parte.

Ricopriva il ruolo di staffetta: il suo pericoloso compito era quello di portare messaggi e documenti e di accompagnare militari.

Nonostante abbia affermato varie volte di non aver mai sparato, portava sempre con sé una rivoltella nascosta in petto. Qualora fosse stata catturata, l’avrebbe usata per togliersi la vita.

Il ricordo di Elly Schlein

Tra coloro che hanno voluto ricordare Teresa Vergalli c’è anche Elly Schlein, che le ha dedicato un ricordo commosso.

“Teresa Vergalli, nome di battaglia Anuska, staffetta partigiana, cocciuta. Così si definiva Teresa: cocciuta”, ha esordito la segretaria del Pd.

“Con lei scompare una donna che per tutta la vita non ha fatto altro che difendere i diritti e la libertà” ha poi proseguito Schlein, ricordando le gesta della staffetta.

“Se ne va ma ci lascia un’enorme eredità e un monito, contenuto nella sua ultima intervista: ‘Bisogna stare attenti, vigili, uniti sui diritti che abbiamo conquistato’. Perché i diritti non si conquistano mai una volta per tutte”, ha concluso la segretaria.