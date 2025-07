Nicoletta Romanoff criticata da un medico per i 4 figli con 3 padri, sfogo dell'attrice: cos'è lo slut shaming

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

Ha fatto scalpore la rivelazione di Nicoletta Romanoff, 46 anni, umiliata da un medico durante la nascita del suo quarto figlio. L’attrice ha raccontato di quanto pesa il giudizio per essere madre di quattro figli avuti con tre uomini diversi. Sui social si fa riferimento allo slut shaming, una discriminazione nei confronti della donna per il suo comportamento con l’intento di sminuirla.

Cosa è successo a Nicoletta Romanoff

L’attrice ha partecipato al BCT 2025 Festival Nazionale del Cinema e della Televisione che si tiene a Benevento. In questa occasione ha anche parlato del suo ultimo libro “Come il tralcio alla vite”, approfondendo in un’intervista Vanity Fair come ci si sente quando si viene giudicati per la propria vita privata.

Una ferita ancora aperta è quando le dissero che dopo 3 figli non avrebbe potuto averne un quarto. “Bisogna essere delicati su questi argomenti” ha detto la scrittrice.

IPA Nicoletta Romanoff vittima di slut shaming

Una pagina altrettanto indelicata riguarda il commento di un medico in sala parto.

“È un giudizio del quale sono purtroppo abituata” ha rivelato l’attrice Nicoletta Romanoff che però non si aspettava un comportamento simile da parte di un professionista della sanità.

“Signore mio, meno male che tu non mi giudichi con questa severità” ha scritto nel libro nel capitolo in cui raccontava questo spiacevole episodio che le è accaduto in un momento così delicato.

Nicoletta Romanoff vita privata

La stessa Nicoletta Romanoff, nel suo libro e in diverse interviste, non ha nascosto gli aspetti più dolorosi della sua vita privata come la morte di suo fratello in circostanze tragiche.

Per quanto riguarda le sue relazioni è stata sposata con il produttore Federico Scardamaglia con cui ha avuto due figli, Francesco di 26 anni e Gabriele di 25 anni. Nel 2004 Nicoletta Romanoff è stata legata sentimentale all’attore Giorgio Pasotti e nel 2010 nasce la loro figlia Maria che ha 15 anni.

Quattro anni dopo ha sposato il suo compagno Federico Alverà, general manager dell’U.S. Primavera Rugby. Dalla loro unione è nata la quarta figlia dell’attrice, Anna di 7 anni.

Cos’è lo slut shaming

Con le dichiarazioni di Nicoletta Romanoff sui social si è iniziato a parlare di slut shaming in merito alle critiche subite dall’attrice in sala parto.

Con questo termine si indica l’atto di prendere in giro, criticare o far sentire in colpa una donna per come si veste o per le sue scelte nella vita privata. Si tratta di una forma di discriminazione di lunga data paragonabile al body shaming e al cat calling.