Novara, inseguimento da film finisce con due arresti: auto distrutta e pistola nel bagagliaio

È di due arresti il bilancio di un’operazione della Polizia di Stato a Novara, dove due uomini sono stati fermati per resistenza a Pubblico Ufficiale dopo un inseguimento notturno. L’episodio si è verificato nella notte del 14 aprile, quando una pattuglia della Squadra Volante ha intercettato un’auto sospetta in Corso Risorgimento.

Inseguimento ad alta velocità

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, gli agenti hanno notato un’auto di colore scuro procedere a velocità sostenuta in direzione opposta. Insospettiti, hanno invertito la marcia per inseguire il veicolo. Il conducente, invece di fermarsi, ha accelerato ulteriormente, compiendo manovre pericolose e ignorando la segnaletica stradale.

Fuga a piedi e arresto

L’inseguimento si è protratto per diversi minuti fino a quando l’auto si è schiantata contro un ostacolo in Via Del Sabbione. A seguito dell’impatto, due uomini sono usciti dal veicolo tentando la fuga a piedi, ma sono stati rapidamente fermati dagli agenti, supportati da una seconda pattuglia.

Identificazione e perquisizione

I due uomini, entrambi del ’92, sono stati identificati: il conducente è di nazionalità italiana e il passeggero ucraina, entrambi con precedenti per reati contro la persona e il patrimonio. Durante la perquisizione del veicolo, una Ford Focus nera, sono stati trovati una pistola scacciacani, guanti in lattice e attrezzi per lo scasso.

Conseguenze legali

I soggetti sono stati arrestati per resistenza a Pubblico Ufficiale e sanzionati per violazioni del Codice della Strada. L’operazione ha messo in luce la prontezza e l’efficacia delle forze dell’ordine nel garantire la sicurezza pubblica a Novara.

