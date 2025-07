Omicidio di Franco Lollobrigida a Rocca di Papa, la vendetta del padre di Giuliano Palozzi ucciso nel 2021

L’omicidio avvenuto nel centro di Rocca di Papa martedì 8 luglio, in pieno giorno, sembra avere tutte le caratteristiche di una vendetta per la morte di un figlio. La vittima è Franco Lollobrigida, 35 anni. In stato di fermo sarebbe al momento il 61enne Guglielmo Palozzi, padre di Giuliano, ucciso nel 2020 Per quell’omicidio, i carabinieri arrestarono nel 2021 proprio Franco Lollobrigida, con l’accusa di aver ucciso l’allora 34enne per un esiguo debito di droga, circa 30 euro. Giuliano Palozzi era morto in ospedale, dopo 6 mesi di coma. Assolto in primo grado, Lollobrigida era stato condannato a maggio 2025, in appello, a 10 anni per omicidio preterintenzionale.

Prima l’assoluzione e poi la condanna per Franco Lollobrigida

Dopo l’assoluzione nel febbraio 2024 dalla Corte di Assise di Frosinone, Franco Lollobrigida, appena il mese scorso, era stato condannato dalla corte d’Appello a 10 anni di reclusione con l’accusa di omicidio preterintenzionale e attendeva le motivazioni della sentenza. Probabilmente il suo legale era pronto a difenderlo in Cassazione.

La vittima dell’omicidio di martedì 8 luglio è stata spesso avvistata a Rocca di Papa, presenza che avrebbe pesato emotivamente sulla famiglia Palozzi. L’uomo risultava uscito di prigione da circa due anni.

I primi dettagli sull’omicidio di Franco Lollobrigida

Franco Lollobrigida è morto sul colpo, a nulla è servito l’arrivo tempestivo dei soccorsi che non hanno fatto altro che accertare il decesso dell’uomo di 35 anni. La Procura ha già aperto un fascicolo per omicidio e si procederà con l’autopsia di rito.

Guglielmo Palozzi sarebbe stato bloccato dai carabinieri di Frascati e di Rocca di Papa dopo una breve fuga. Dopo l’interrogatorio, secondo La Repubblica avrebbe ammesso la sua colpevolezza e anche di aver pianificato il gesto.

La procura di Velletri vorrebbe capire se ci siano stati precedenti contatti tra Guglielmo Palozzi e Franco Lollobrigida, come minacce o avvertimenti, e se ci siano stati complici per l’eventuale pianificazione dell’omicidio.

Nel frattempo sarebbe stata già recuperata l’arma utilizzata per il delitto.

Un altro caso collegato?

Nel 2023 un altro episodio criminoso sarebbe collegato, secondo gli investigatori, all’omicidio di Giuliano Palozzi e a questo punto si ipotizza possa esserlo anche per l’omicidio di Franco Lollobrigida.

All’epoca venne ferito al braccio sinistro con un colpo di pistola Stefano Calvisi, ritenuto testimone chiave della vicenda e primo a soccorrere Giuliano Palozzi.