Omicidio di Ilaria Sula, la migliore amica insulta Mark Samson: "Quel pezzo di mer*a, eravamo come sorelle"

Dopo giorni di silenzio, parla la migliore amica e coinquilina di Ilaria Sula, Maria Sofia Lombardo. In un’intervista a Pomeriggio Cinque, la giovane racconta la scoperta dell’omicidio e le bugie di Mark Samson, che si sarebbe fatto vivo con lei subito dopo aver gettato il corpo di Ilaria.

Il racconto dell’amica

Maria Sofia Lombardo non riesce a trattenersi contro il femminicida della sua coinquilina. Intervenuta a Pomeriggio Cinque, la coinquilina e migliore amica di Ilaria Sula ha ripercorso i giorni successivi all’omicidio e ha attaccato Mark Samson.

“Quel pezzo di mer*a, perché così si deve chiamare, ha continuato a scrivermi lo stesso giorno in cui ha gettato il corpo”, ha detto. Lei è Ilaria erano molto legate, spiega, anzi dice “eravamo praticamente sorelle”.

Fonte foto: IPA In foto la manifestazione alla Sapienza di Roma

Il dolore è molto vicino: “Sono distrutta, a pezzi”. Le sue parole danno voce alla rabbia e al dolore di chi si è vista portare via un affetto profondo da una persona che considerava parte della quotidianità.

L’incontro con Mark Samson

Il dettaglio più agghiacciante riguarda la freddezza di Samson subito dopo il delitto, ormai un tema ricorrente e messo nero su bianco anche nella descrizione del pm durante l’interrogatorio.

Maria Sofia aggiunge il proprio punto di vista e racconta di quando lo ha visto poche ore dopo: “Ha parlato della palestra, era tranquillissimo, non ha accennato a nessuna cosa, niente di niente nei confronti di Ilaria”. Un comportamento che stride con l’immagine, diffusa dai suoi legali nella giornata, di un giovane “disperato e pentito” in carcere.

Questi hanno riportato che “piange ogni sera” e avrebbe chiesto di scrivere una lettera alla famiglia Sula.

I messaggi dal telefono di Ilaria

Anche Maria Sofia ha ricevuto messaggi inviati da Mark Samson fingendosi Ilaria. “Mi ha scritto che era fuori città con un ragazzo, che non voleva mandarmi la posizione… Ma sembrava davvero lei”.

Samson la conosceva così bene che sapeva esattamente come scrivere, come spiega la sua amica. Tanto da aver ingannato lei e la sua famiglia. Anche per questo la giudice ha parlato di “forte lucidità e autocontrollo”. La famiglia Sula ha già chiesto per lui l’ergastolo.