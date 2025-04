Ilaria Sula uccisa da Mark Samson, la lite per gli esami all'università: cos'ha detto nell'interrogatorio

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

L’interrogatorio di Mark Anthony Samson descrive una relazione altalenante, deterioratasi in particolare nei primi mesi del 2025. Il reoconfesso ammette di non aver accettato la fine della relazione, causata secondo lui da liti in merito agli esami universitari e dalla scelta della ragazza di scaricare un’app di incontri e uscire da sola con le amiche.

Mark Samson: cosa ha detto nell’interrogatorio

Il gip di Roma, Antonella Minunni, ha convalidato il fermo di Mark Anthony Samson. Il giovane, reoconfesso del femminicidio di Ilaria Sula, nell’interrogatorio ha spiegato il proprio punto di vista sulla relazione.

Dalle pagine dell’ordinanza emerge un racconto fin troppo tipico delle dinamiche che precedono un fatto di cronaca nera, nella forma riconosciuta di femminicidio.

Samson racconta di aver avuto una relazione con Ilaria per circa due anni. Si erano conosciuti nel 2023 sul posto di lavoro e si erano fidanzati intorno al 30 aprile. Dopo una relazione definita “normale”, cioè con alti e bassi, erano iniziate delle liti su un argomento specifico. Da qui la “pausa di riflessione”, in realtà mai iniziata secondo quanto riportato.

Gli esami universitari

Nel racconto del suo assassino, Ilaria aveva iniziato a chiedere di poter visionare gli esiti degli esami del fidanzato.

Samson ha spiegato agli agenti in ascolto che, per lui, i voti erano sempre stati un problema, quasi un trauma, fin dalla scuola elementare. Definisce questa situazione come un’ansia da prestazione, in particolar modo nei confronti dei genitori.

A detta del ragazzo, sarebbe stata Ilaria a dargli un ultimatum: se non le mostrava i voti dell’esame, lo avrebbe lasciato. A gennaio 2025 si prendono così una pausa di riflessione, che secondo Samson non ci sarebbe mai stata, perché continuavano a vedersi.

La fine della relazione con Ilaria Sula

L’assassino descrive la relazione con Ilaria come altalenante fino all’ultimo, tra momenti in cui la ragazza si mostrava affettuosa e altri in cui era fredda e lo trattava solo come un conoscente.

Il giovane si era confidato anche con gli amici, i quali gli avevano consigliato di lasciar perdere e proseguire ognuno per la propria strada.A inizio marzo, la situazione per Samson è peggiorata. Ilaria Sula gli aveva confidato di aver scaricato un’applicazione di incontri e di aver deciso di uscire da sola con le amiche.

Durante l’interrogatorio, il giovane spiega di essere rimasto “scioccato e incredulo”. Tutto questo è quanto riportato nell’ordinanza per il fermo. I pm, coordinati dal procuratore Giuseppe Cascini, contestano il reato di omicidio volontario, aggravato dalla relazione affettiva e dall’occultamento di cadavere. Anche la madre di Samson è stata ascoltata ed è indagata per occultamento di cadavere.