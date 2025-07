Omicidio Paganelli, per il figlio Giuliano il movente è la relazione tra Louis Dassilva e Manuela Bianchi

“Se non ci fosse stata la relazione mia madre sarebbe ancora viva“. Lo dice con la voce rotta dal dolore Giuliano Saponi, il figlio di Pierina Paganelli. Sua madre è stata uccisa con 29 coltellate e per il suo omicidio è stato arrestato Louis Dassilva, marito di Valeria Bartolucci e amante di Manuela Bianchi, moglie di Giuliano, all’epoca dei fatti. E proprio quella relazione, secondo Saponi, sarebbe il movente che avrebbe spinto Dassilva a commettere il delitto. Dello stesso parere è la Procura di Rimini, rappresentata dal pm Daniele Paci. Dassilva andrà a processo a settembre con l’accusa di omicidio volontario aggravato.

Il movente di Louis Dassilva, secondo Giuliano Saponi

Ascoltato da Morning News, il format di approfondimento mattutino di Canale 5, Giuliano Saponi riferisce di non avere dubbi sul movente che potrebbe aver spinto Louis Dassilva ad uccidere Pierina Paganelli. “Secondo me la relazione c’entrava con l’omicidio”, dice alle telecamere Mediaset.

“Non so dirti se fosse per proteggere la relazione o per altri motivi. Non sta a me dirlo”, aggiunge, e sostiene che “sicuramente se non ci fosse stata la relazione mia madre sarebbe ancora viva”.

Lo stesso movente ha portato la Procura di Rimini a iscrivere il nome di Louis Dassilva nel registro degli indagati con l’ipotesi di omicidio volontario aggravato. Per il pm Daniele Paci il metalmeccanico 35enne avrebbe ucciso la dirimpettaia Pierina Paganelli, suocera dell’amante, per proteggere il suo matrimonio.

L’ex infermiera 78enne, infatti, sarebbe venuta a conoscenza della relazione extraconiugale della nuora seppur non ci siano prove che sapesse che l’amante di Manuela fosse proprio Dassilva.

La posizione di Manuela Bianchi

L’inviato di Morning News ha incalzato Saponi sul fatto che uno degli elementi chiave dell’inchiesta siano le dichiarazioni di Manuela Bianchi sull’incontro con Louis Dassilva la mattina del 4 ottobre 2023, ovvero circa 10 ore dopo il delitto.

“Credi che Manuela abbia detto la verità rispetto a quella mattina?”, ha chiesto l’inviato a Saponi. “Io non penso che ci fosse un motivo per dire una bugia”, risponde il figlio di Pierina, che aggiunge: “Se ha deciso di dirla probabilmente era una verità che le pesava“.

Infine, Saponi ricorda che “ci sono 35 indizi contro il signor Dassilva, oltre alle parole di Manuela”. In merito al tempo trascorso tra le prime dichiarazioni del 2023 e la confessione dell’incontro con Dassilva, arrivata nel 2025, Saponi conclude: “Questo lo dovrà chiarire lei”.

Il processo per l’omicidio di Pierina Paganelli

Lunedì 14 luglio il gup Raffaele Daflorio ha rinviato a giudizio Louis Dassilva. Il 35enne andrà a processo per l’omicidio di Pierina Paganelli di fronte alla Corte d’Assise di Rimini.

La prima udienza è fissata per il 15 settembre alle 9:30. Il gup ha respinto le eccezioni presentate dai legali dell’indagato, Riario Fabbri e Andrea Guidi, soprattutto in merito all’incidente probatorio dell’audio della telecamera di videosorveglianza installata all’interno del box di un residente di via del Ciclamino 31.

Secondo la Procura l’occhio elettronico avrebbe immortalato l’audio dell’omicidio e nella traccia sarebbe presente la voce di Dassilva. L’esito dell’incidente probatorio, per il momento, non è ancora arrivato. Secondo i legali di Dassilva i risultati della perizia fonica potrebbero rappresentare un elemento importante per l’impianto accusatorio, per questo hanno richiesto un ulteriore rinvio dell’udienza.

Il gup Daflorio – come già riferito – ha respinto le loro istanze. L’esito della perizia, quindi, entrerà direttamente nel dibattimento.