Per la strage di Monreale c'è un altro ragazzo fermato, si è presentato in caserma: qual è stato il suo ruolo

Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

Nuovi sviluppi sulla strage di Monreale. Un altro ragazzo, un 18enne palermitano, è stato fermato dopo essersi presentato in caserma di sua spontanea volontà. È ritenuto responsabile – in concorso – del reato di strage. Sarebbe stato lui alla guida del motociclo nella notte in cui tre ragazzi sono morti dopo essere stati raggiunti da decine di colpi di pistola.

Monreale, nuovo fermo: 18enne si costituisce

Nuovo fermo per la strage di Monreale. Un 18enne di Palermo, Samuel Acquisto, si è costituito nella notte tra sabato 3 e domenica 4 maggio. Il ragazzo si è consegnato agli inquirenti, accompagnato dal proprio legale. Interrogato, i pm hanno disposto il suo fermo, eseguito poi dai carabinieri che lo hanno condotto nella Casa circondariale di Palermo Pagliarelli.

Secondo le prime ricostruzioni, sarebbe stato proprio lui alla guida del motociclo, rintracciato nel quartiere Zen della città, utilizzato da alcuni dei giovani che hanno fatto partire i colpi che hanno ucciso tre persone.

Fonte foto: ANSA La folla ai funerali delle tre vittime

Strage di Monreale: le vittime e il primo fermato, Salvatore Calvaruso

Samuel Acquisto, residente nel quartiere Zen, è il secondo giovane fermato per la sparatoria di Monreale, in provincia di Palermo, dopo il diciannovenne Salvatore Calvaruso. Come quest’ultimo, è ora accusato della strage avvenuta lo scorso 27 aprile nella piazza principale del comune.

In essa hanno perso la vita Andrea Miceli, 26 anni, Massimo Pirozzo, 26 anni, e Salvatore Turdo, di 23. Sono stati inoltre feriti altre due persone di 33 e 16 anni.

Morti dopo una sparatoria nata a seguito di una rissa scoppiata dopo un diverbio per futili motivi tra due gruppi di giovani palermitani e un gruppo di Monreale, le vittime sono state salutate per l’ultima volta dai loro cari nei funerali che si sono tenuti venerdì 2 maggio nel duomo di Monreale davanti a centinaia di persone.

Chi è il 18enne dello Zen e quale ruolo ha avuto

Acquisto avrebbe avuto un ruolo attivo nella strage di Monreale: a esplodere le decine di colpi di pistola sulla folla, sarebbe stato il reo confesso Calvaruso ma il secondo fermato avrebbe guidato il motociclo e incitato il compagno a sparare ad altezza uomo alla folla presente in piazza.

I due avrebbero agito in concorso con altre persone che non sono state ancora identificate. Secondo quanto scritto dalle forze dell’ordine, il 18enne avrebbe assistito il complice durante le fasi dell’azione di fuoco, “compiendo atti tali da porre in pericolo la pubblica incolumità”.

Come detto, Samuel Acquisto si trova ora al carcere Pagliarelli di Palermo dove resterà sino all’udienza di convalida del fermo.