Ponte Lambro a Milano allagato per il maltempo, il video del quartiere allagato dopo le forti piogge

Una nuova, violenta ondata di maltempo ha colpito Milano, tempestata da pioggia intensa che ha provocato l’esondazione del fiume Lambro e che ha innalzato pericolosamente i livelli del Seveso. La Protezione civile ha emesso un’allerta gialla. E nel quartiere di Ponte Lambro, allagato, sono state installate barriere mobili per contenere l’acqua.

Lambro esondato, Seveso in crescita

Fin dalle prime ore della giornata, la Protezione civile ha segnalato che i livelli di Lambro e Seveso avevano raggiunto la soglia di attenzione, invitando la popolazione a evitare i locali interrati, limitare gli spostamenti e tenersi lontani dagli argini dei fiumi.

Nel quartiere Ponte Lambro, una delle zone più colpite, si sono verificati rigurgiti fognari con la fuoriuscita d’acqua dai tombini in via Vittorini, dove per la prima volta sono state installate barriere mobili per deviare l’acqua nel parco adiacente. Anche in via Rilke sono state posate paratie mobili per proteggere le abitazioni.

Fonte foto: ANSA

Via Vittorini nel quartiere Ponte Lambro allagata e interdetta alla circolazione

Il fiume Lambro ha superato i 2,70 metri di livello in zona via Feltre, causando l’evacuazione della comunità Exodus nel Parco Lambro.

Il Seveso, invece, è in costante monitoraggio. La vasca di laminazione realizzata dal Comune in zona Niguarda è pronta all’attivazione. La vasca, operativa da circa un anno e mezzo, è già entrata in funzione sei volte ed è vitale per evitare esondazioni nel nord della città.

Allagamenti e traffico in tilt

Il maltempo ha colpito con forza l’intera città, causando accumuli di pioggia tra i 45 e i 70 mm in poche ore, con punte tra Monza, Sesto San Giovanni, Cinisello Balsamo e la zona nord di Milano. Il traffico è andato in tilt, con allagamenti in numerose strade e sottopassi.

Tra i più colpiti, il sottopasso di via Lombroso, nonostante gli interventi di potenziamento degli impianti di pompaggio negli ultimi anni. Chiuso al traffico anche viale Fulvio Testi all’altezza di via Zocchi e via Valfurva, in zona Niguarda.

Trasporto pubblico in ginocchio

Gravi anche i disagi al trasporto pubblico: molte linee di autobus e tram hanno subito deviazioni o sospensioni. Atm ha comunicato interruzioni e modifiche sulle linee 4, 45, 66, 88, e ha segnalato ritardi diffusi su diverse altre linee, tra cui 1, 5, 9, 12, 14, 19, 31, 40, 41, 44, 51, 57, 66, 77, 83, 92 e 94.

Alcuni scambi tranviari sono stati completamente allagati, come in viale Vittorio Veneto, costringendo alla deviazione del servizio su rotaia.

Eventi rinviati

Il maltempo ha causato anche l’annullamento di eventi pubblici, come l’inaugurazione dell’opera “Non Dimenticarmi” prevista per mezzogiorno in piazza Fontana, rinviata a data da destinarsi.

Nelle prossime ore si prevede una graduale attenuazione delle precipitazioni nella parte occidentale della Lombardia, mentre piogge insistenti potranno persistere sui rilievi prealpini, alta pianura centro-orientale e zone appenniniche.