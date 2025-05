Pregiudicati sempre al bancone, chiosco del quartiere San Giorgio chiuso a Caltagirone

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un chiosco di Caltagirone è stato temporaneamente chiuso dalla Polizia di Stato per essere considerato un ritrovo abituale di pregiudicati. La sospensione, emessa dal Questore di Catania, durerà 7 giorni in base all’art. 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza.

Dettagli dell’operazione

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, i poliziotti del Commissariato di pubblica sicurezza di Caltagirone hanno eseguito il provvedimento. L’azione è stata il risultato di costanti controlli sugli esercizi commerciali di somministrazione di bevande e alimenti, volti a prevenire e contrastare fenomeni criminali e di illegalità diffusa.

Motivazioni della chiusura

In diverse occasioni, è stato constatato che il chiosco nel quartiere San Giorgio era diventato un luogo di incontro abituale per pregiudicati responsabili di reati contro la persona e il patrimonio, nonché in materia di stupefacenti. Questa situazione ha creato un allarme sociale significativo.

Conseguenze e obiettivi

La presenza di questi clienti non era sporadica, ma frequente, rappresentando un rischio concreto per l’ordine e la sicurezza pubblica. Pertanto, dopo l’attività istruttoria della Divisione Polizia Amministrativa e Sociale della Questura di Catania, è stata disposta la chiusura del bar per 7 giorni.

Implicazioni per la comunità

Questa disposizione normativa garantisce le attività economiche che rispettano le regole e ha un effetto dissuasivo sui soggetti pericolosi, avvertendoli che la loro presenza è monitorata dalle autorità.

