Rapina da 1.200 euro a un bancomat di Lucca, 20enne estradato dalla Germania

Un uomo è stato estradato dalla Germania per rapina ai danni di un cittadino italiano. L’episodio si è verificato il 30 agosto 2023 a Lucca, quando un 72 enne è stato aggredito mentre prelevava denaro da un ATM. L’estradizione è avvenuta dopo che l’uomo ha scontato una pena per reati simili in Germania.

Dettagli dell’incidente

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, la rapina è avvenuta in piazza San Michele. Mentre il 72 enne attendeva l’erogazione del denaro, un individuo si è frapposto tra lui e lo sportello, sostenendo che fosse rotto. Nel frattempo, un complice ha iniziato a spintonare la vittima, permettendo ai due di fuggire con 1.200 euro.

Indagini e arresti

Le indagini della Squadra mobile hanno portato all’identificazione di due sospetti: un cittadino belga e uno rumeno. Il belga è stato arrestato il 20 giugno dello scorso anno a Fiumicino al suo rientro da Barcellona. Il rumeno, invece, è stato localizzato in Germania, dove era detenuto a Duisburg per reati simili. Un mandato di arresto europeo, emesso dalla Procura di Lucca, ha permesso la sua estradizione in Italia. Lo scorso martedì 27 maggio, è stato consegnato alla Polizia di Frontiera di Fiumicino e messo a disposizione dell’A.G.

